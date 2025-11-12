Congo-Kinshasa: Des médecins exigent des enquêtes et sanctions après la mort de leur confrère dans un cachot à Kolwezi

Des dizaines de médecins sont descendus dans la rue mardi 11 novembre à Kolwezi, dans la province du Lualaba, pour protester contre la mort de leur confrère, Dr Emmanuel Dibu Nawej, médecin directeur de l'hôpital de référence de Mupanja, dans un cachot de la police.

Ils disent ne pas comprendre les circonstances ayant occasionné le décès dans la nuit du 9 au 10 novembre, rapportent des sources locales.

Les manifestants, vêtus de leurs blouses blanches, ont parcouru plusieurs artères de la ville de Kolwezi avant de se rendre au gouvernorat de province où ils ont déposé leur mémorandum. Ils y exigent des enquêtes et dénoncent cette disparition tragique. La police est intervenue pour disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogènes.

D'après des sources concordantes, l'illustre disparu aurait été interpellé à la suite d'une vive altercation sur la route avec un officier de police, puis conduit dans un cachot où il est mort quelques heures plus tard dans des circonstances floues.

Dans un communiqué officiel publié mardi 11 novembre, le Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Lualaba dénonce un acte inhumain et réclame des sanctions exemplaires contre les auteurs.

Malgré l'intervention policière, les médecins ont continué leur marche jusqu'au gouvernorat, où ils ont été reçus par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka.

Dans leur mémorandum, ils dénoncent aussi l'attitude des forces de l'ordre, soulignant que l'ambulance de l'hôpital Mupanja aurait été percuté par un véhicule de la police. Ils exigent la vérité, une enquête indépendante et un procès public.

En réaction, la gouverneure Fifi Masuka rassure que l'enquête soit en cours et affirme que la province mettra tous les moyens nécessaires pour que la vérité éclate et que justice soit rendue.