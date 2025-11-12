Afrique Centrale: Lancement des travaux préparatoires du IXe Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de la CIRGL

Le coup d'envoi des travaux préparatoires du IXe Sommet des Chefs d'Éta de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) a été donné mardi 11 novembre à Kinshasa.

La cérémonie a été présidée par le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani.

Cette ouverture officielle des travaux ministériels intervient après deux journées de concertation entre experts régionaux.

Elle marque le début des préparatifs du sommet des Chefs d'État, prévu le 15 novembre 2025, qui devrait déboucher sur de nouvelles orientations pour renforcer la stabilité, la sécurité et le développement durable dans la région.

Un moment charnière pour la région

Selon Jacquemain Shabani, la paix, la sécurité et le développement sont des conditions indispensables pour permettre à la région des Grands Lacs de jouer pleinement son rôle.

« Cette réunion se tient à un moment charnière pour notre région, en prélude du IXe sommet ordinaire des Chefs d'État et de Gouvernement de la CIRGL. Le thème choisi traduit la vision du Président Félix Tshisekedi pour une Afrique capable de trouver des solutions aux défis auxquels elle est confrontée. La paix, la sécurité et le développement de nos États sont des conditions sine qua non pour que notre région contribue efficacement, notamment dans le secteur minier, riche de ses ressources naturelles. Ces ressources devraient alimenter les industries de pointe et participer au rythme de l'économie mondiale », a déclaré Jacquemain Shabani.

Le thème retenu pour ce neuvième sommet est : « Consolider la paix et la sécurité dans les pays des Grands Lacs ».