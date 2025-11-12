Madagascar: Match amical - Fenohasina et Mamisoa reconduits

Vingt-quatre Barea disputeront le match amical contre la Guinée équatoriale lundi en Turquie. Feno et Mamisoa viennent d'être reconduits, tandis qu'El Hadary ne sera pas disponible.

La délégation malgache, composée de six joueurs et du staff local, s'est envolée hier après-midi pour disputer un match amical en Turquie. Deux joueurs viennent d'être appelés pour renforcer l'équipe. Quatre membres des Barea A, dont trois évoluant à Madagascar, accompagnés du staff technique et médical, ont reçu la bénédiction du président de la Refondation de la République de Madagascar, Michaël Randrianirina, lors d'une cérémonie au palais d'Iavoloha.

Dans le cadre de la fenêtre FIFA, les Barea disputeront un match amical contre les Nzalan National de la Guinée équatoriale le lundi 17 novembre à Antalya, en Turquie.

Au dernier moment

Deux joueurs viennent apparemment d'être reconduits pour renforcer la sélection, en l'occurrence le milieu de l'Elgeco Plus, Mamisoa Rakotoson, et l'attaquant du club soudanais Al Merreikh, Fenohasina Gilles Razafimaro. Ces deux joueurs ont déjà formé les Barea A durant les 9e et 10e journées qualificatives à la Coupe du monde au mois d'octobre.

Trois joueurs locaux sont donc appelés pour rejoindre l'équipe. Les deux autres sont le latéral droit de l'AS Fanalamanga, Radoniaina Rabemanantsoa, et le gardien de but de l'Elgeco Plus, triple lauréat du trophée de l'homme du match au CHAN, Michel Ramandimbisoa, dit Toldo. En revanche, l'attaquant et buteur du Valenciennes FC, El Hadary Raheriniaina, ne pourra finalement rejoindre le groupe suite à une blessure survenue lors du match de VFC contre FC Versailles, la nuit du vendredi.

Deux autres expatriés ont pris l'avion hier avec les locaux, à savoir le milieu du club algérien Paradou AC, Lalaina Rafanomezantsoa, et le portier de l'AS Marsouins de la Réunion, Zakanirina Rakotoasimbola, dit Nina.

La délégation débarquera ce mercredi en terre turque après une escale à Addis-Abeba, en Éthiopie. « Les expatriés et le staff du sélectionneur Corentin Martins sont prévus arrivés à Antalya le jeudi 13 novembre, et la première séance d'entraînement débutera vendredi », a soufflé une source auprès de la fédération.