Madagascar: Rallye ASACM - Un équipage irlandais parmi les engagés

Le Rallye ASACM aura lieu du 21 au 23 novembre. Ce sera la cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar des rallyes pour la saison 2025.

Un ouf de soulagement pour les concurrents et les passionnés de sport automobile. Après l'annulation du Rallye d'Anjozorobe, prévu fin octobre en raison des manifestations sociales dans le pays, la cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar aura bel et bien lieu.

Le Rallye ASACM se déroulera les 21, 22 et 23 novembre : la première journée aux alentours de la route nationale 2, et les samedi et dimanche du côté de la RN4.

« Nous avons eu du mal à finaliser les négociations et à obtenir les autorisations, compte tenu de la situation dans le pays ces dernières semaines... C'était initialement prévu comme un Rallye International de Madagascar (RIM), mais le contexte ne nous a pas permis d'organiser un rallye tel que nous l'avions imaginé, avec de longues spéciales totalisant environ 200 km. Ce rallye se distinguera en revanche par la participation d'un équipage étranger, un duo irlandais », confie Ndrianja Rajemison, président de l'Association sportive de l'Automobile Club de Madagascar (ASACM), lors de la réunion d'information de lundi soir au Pavé, à Antaninarenina.

Aucune précision n'a encore été donnée sur les noms du pilote et de son copilote, ni sur leur palmarès ou leur voiture.

Manche décisive

« Nous avons dû réduire la distance totale. Nous voulons organiser un rallye plus simple, mais dans les meilleures conditions », rassure le président du club organisateur.

Douze épreuves spéciales, longues de 140,50 km, seront au programme des concurrents durant ces trois jours de rallye à coefficient 1,5. La distance totale à parcourir s'élève à 328 km, avec des liaisons assez longues de 188 km. Cette manche finale du championnat sera décisive.

« Les concurrents se sont déjà dits prêts après l'annulation du Rallye d'Anjozorobe, car leurs voitures respectives avaient déjà été préparées bien avant », précise Ndrianja Rajemison.

Les reconnaissances sont programmées ce samedi et dimanche, puis les mardi 18 et mercredi 19 novembre. Chaque équipage est autorisé à effectuer deux passages.

L'équipage Faniry-Mahents, sur Peugeot 208 T16, occupe la première place provisoire à l'issue des quatre manches disputées. Faniry a remporté les trois premières courses de la saison, à savoir le Rallye FMMSAM à la mi-mai, le Rallye TMF à la mi-juillet et le Rallye du Boeny by Go Janga fin août.

Le duo Mathieu-Herii Possible, dauphin au classement, a pour sa part remporté le Rallye Asa Tana fin septembre. Le PC de course se trouvera cette fois au centre commercial Aérovillage, à Talatamaty.

Parcours

Vendredi 21 novembre:

8 h 10 (ES1) Ambohiboahangy - Xt Ambohimatsinjo 1 (7,63 km)

10 h 25 (ES2) Ambohiboahangy - Xt Ambohimatsinjo 2 (7,63 km)

13 h 08 (ES3) Xt Ambohimatsinjo - Ambohiboahangy 1 (7,63 km)

15 h 23 (ES4) Xt Ambohimatsinjo - Ambohiboahangy 2 (7,63 km)

Samedi 22 novembre:

10 h 11 (ES5) Ambohitromby - Ankadimainty 1 (12,20 km)

10 h 38 (ES6) Antsahalava - Ambodimanga 1 (18,18 km)

13 h 24 (ES7) Ambohitromby - Ankadimainty 2 (12,20 km)

13 h 51 (ES8) Antsahalava - Ambodimanga 2 (18,18 km)

Dimanche 23 novembre: