Madagascar: Réforme du code de la communication - L'Acchropol plaide pour un Ordre des journalistes fort

L'Association des communicateurs et chroniqueurs politiques (Acchropol) plaide pour une réforme ambitieuse de la loi sur la communication médiatisée afin de renforcer la liberté de la presse et la protection du métier de journaliste.

Face aux défis croissants que connaît le secteur médiatique, l'association considère que la législation actuelle manque de dispositifs efficaces pour garantir l'indépendance des rédactions et préserver les journalistes des pressions économiques ou politiques. À ce titre, ils ont remis au ministre de la Communication et de la Culture, O'Gascar Mandrindrarivony, un document résumant leur proposition.

Parmi les propositions avancées par l'Acchropol figure la mise en place d'un Ordre des Journalistes fort, doté d'un statut clair et d'un pouvoir disciplinaire encadré par des règles déontologiques. Cet organe viserait à professionnaliser davantage le métier, à valoriser le rôle social du journaliste et à lutter contre les dérives, tout en préservant la liberté d'expression.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Acchropol souligne également l'importance de la transparence des mécanismes de régulation et de l'accès effectif à l'information publique. Selon l'association, la réforme devrait permettre de créer un environnement favorable où la presse peut pleinement exercer son rôle de contre-pouvoir, dans le respect de l'éthique et au service de l'intérêt général.