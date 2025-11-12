Madagascar: Herintsalama Rajaonarivelo - La réforme nationale progresse pas à pas

« La réforme engagée dans le pays avance progressivement », a déclaré hier le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo. « Laissez-nous travailler, car nous avançons dans la voie du renouveau », a-t-il ajouté. Le chef du gouvernement a également abordé la question de la médiation internationale, soulignant qu'il ne faut pas privilégier les sanctions au détriment du dialogue.

Transparence

Les membres du Gouvernement de la Refondation, dirigé par le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo Andriamasy, ont procédé dans la matinée d'hier à leur déclaration de patrimoine auprès de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) à Ambohidahy.

Parmi eux : Dr Herinjatovo Ramiarison, ministre de l'Économie et des Finances ; Me Hanitra, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique ; Ndaohialy Manda-vy Ravonimanantsoa, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) ; le général Lylison René de Roland, ministre de l'Aménagement du territoire et des Affaires foncières ; Ny Ando Jurice Ralitera, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures ; et Gascar Fenosoa, ministre de la Communication et de la Culture.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Outre l'obligation légale de cette démarche, le Premier ministre a tenu à préciser qu'« aucun membre du gouvernement n'a des choses à cacher ». Selon lui, cette transparence traduit la volonté de restaurer la confiance entre le peuple et l'État.

Inaction

Le Premier ministre a par ailleurs réaffirmé que plusieurs chantiers urgents attendent le gouvernement, notamment dans les domaines économique et social. « Le gouvernement travaillera main dans la main pour informer régulièrement la population sur les actions entreprises », a-t-il insisté. Il a enfin invité les citoyens à ne pas interpréter le manque de discours publics comme une absence de travail, rappelant que le silence ne signifie pas l'inaction.