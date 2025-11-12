Madagascar: Manifestation non autorisée - L'affaire Clémence Raharinirina et Alban Rakotoarisoa jugée sans suite

12 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

L'affaire judiciaire impliquant Clémence Raharinirina et Alban Rakotoarisoa, également connu sous le nom de Bàbà, deux conseillers municipaux d'Antananarivo, a pris une tournure inattendue. En effet, hier, le tribunal a mis un terme à la procédure, faute de comparution du plaignant. La décision a donc été rendue sans que l'affaire ne soit examinée en profondeur, clôturant ainsi cette longue attente judiciaire. Les deux élus étaient accusés d'avoir organisé une manifestation non autorisée devant le siège du Sénat.

Lors de cet événement, ils étaient soupçonnés d'incitation à la haine à l'encontre d'un sénateur et de tentative de pénétrer de force dans l'enceinte du Sénat, dans le but d'obliger le sénateur à les rencontrer. Cette action aurait été accompagnée de propos injurieux visant le directeur de la sécurité de l'institution.

Le Sénat, dans une déclaration antérieure, avait fermement réagi à cet incident, dénonçant les comportements et les paroles violentes des deux conseillers. L'institution avait notamment fait état de menaces et d'insultes proférées lors de l'incident, ce qui avait renforcé la gravité des accusations. Cependant, le tribunal a décidé de clore l'affaire, sans que le fond de l'affaire ne soit véritablement débattu en raison de l'absence du plaignant lors de l'audience.

Ce retournement de situation a été marqué par une déclaration de Clémence Raharinirina qui, visiblement soulagée, a remercié « le Tout-Puissant, leurs avocats et le tribunal » pour cette issue favorable. L'affaire, qui avait défrayé la chronique à l'époque, semble donc se clore sans véritable suite judiciaire, mais elle reflète la fin d'une « ère », celle de la « domination orange ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.