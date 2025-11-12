Madagascar: Anosizato Est - Une adolescente violée à plusieurs reprises par un chauffeur

12 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Le président du fokontany d'Anosizato Est, Jean Nirina Rafanomezantsoa, a révélé, lundi, qu'une jeune orpheline de 16 ans, issue d'une famille modeste, a porté plainte pour des viols répétés. L'agresseur présumé, un chauffeur de 50 ans, aurait profité de sa situation vulnérable. « C'est vraiment triste ce qui se passe actuellement dans la société », déplore-t-il, le visage marqué par l'indignation. Face à ce drame, ce responsable s'engage sans réserve : « Je me battrai jusqu'au bout pour défendre ces familles ».

Les examens médicaux confirment les violences subies par l'adolescente, renforçant la détermination des autorités locales à poursuivre l'auteur. Selon les informations reçues, celui-ci est actuellement en fuite et recherché par la police.

Santé et droits sexuels bafoués

Au-delà de l'infraction pénale, ces faits constituent une violation flagrante des droits sexuels et reproductifs. Ces droits fondamentaux, reconnus internationalement, garantissent à chaque individu de vivre à l'abri des violences et de disposer librement de son corps. Pourtant, l'accès à une information complète et à un accompagnement adapté reste précaire pour les victimes les plus vulnérables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La loi malgache 2017-043 du 25 janvier 2018 sur la santé de la reproduction offre un cadre essentiel pour combattre ces violences. Elle vise explicitement à protéger la santé reproductive, particulièrement celle des jeunes, et à prévenir les violences basées sur le genre. Son application rigoureuse est indispensable pour lutter contre l'impunité et garantir aux victimes une prise en charge médicale, psychologique et juridique appropriée.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.