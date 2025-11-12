Madagascar: KFHI-ONOS - Trois experts coréens dispensent une formation en implantologie dentaire au pays

12 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Une journée historique s'est déroulée ce lundi dans la capitale malgache avec le « Séminaire de partage professionnel en implantologie dentaire 2025 ». Co-organisé par la branche malgache de l'ONG coréenne KFHI (Friends of Hope) et Well International, en collaboration avec l'Ordre National des Odonto-Stomatologistes de Madagascar (ONOS), cet événement a marqué un tournant décisif pour la dentisterie locale. Trois experts coréens de renommée internationale ont été invités pour partager leur savoir-faire, attirant une vingtaine de participants motivés et passionnés.

En matinée, après les discours d'ouverture, le Professeur Jaehoon Lee (Université Yonsei) a tenu deux conférences théoriques sur les Fondements de l'implantologie et l'Occlusion en prothèse implantaire. Le Dr Songhee Ki a ensuite électrisé l'audience avec une démonstration live de planification numérique via 3Shape. L'après-midi a basculé en mode pratique : le Dr Wonseop Lee a présenté les techniques d'empreinte implantaire, suivi d'un atelier hands-on inédit où les participants ont testé scanners intra-oraux et matériaux de pointe sur modèles réels.

Une première à Madagascar. Park Ji Eun, directeur de KFHI Madagascar, n'a pas caché son optimisme : « Ce séminaire constitue un tournant décisif pour hisser le niveau de la dentisterie malgache au standard mondial. Nous espérons pouvoir poursuivre ces sessions de formation en 2026 et les années suivantes ». De son côté, le Dr Daniel Rabemananjara, président de l'ONOS, a ouvert le séminaire avec enthousiasme, il s'est réjoui de l'affluence et de la motivation des participants.

Il n'a pas manqué de saluer l'initiative de KFHI et de féliciter la directrice pour son engagement et a célébré cette journée comme un moment d'excellence, de partage et de passion pour l'implantologie. À la clôture, chaque participant a reçu un certificat cosigné par KFHI et Well International, symbole d'une formation validée au standard international.

