Madagascar: COP30 au Brésil - Le pays, entre urgence et opportunités

12 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Un rendez-vous crucial où chaque pays essaie de peser de son poids. La 30ème édition de la Conférence des Parties pour le Climat (COP30) qui se tient actuellement au Brésil, représente un rendez-vous crucial pour Madagascar, l'un des pays les plus vulnérables face au changement climatique. Cyclones dévastateurs, sécheresses prolongées dans le Sud et érosion côtière liée à l'élévation du niveau de la mer pèsent lourdement sur les populations et sur l'économie nationale, largement dépendante de l'agriculture et de la pêche.

Dans ce contexte, la question de l'adaptation climatique et du financement international devient centrale. Comme chaque année et à l'instar des pays vulnérables, Madagascar cherchera à obtenir des mécanismes d'aide renforcés pour soutenir les infrastructures résilientes, la sécurité alimentaire et la protection sociale des communautés les plus exposées.

Levier

Pour peser dans les négociations, le pays dispose toutefois de leviers importants. Sa biodiversité exceptionnelle qui est reconnue mondialement, constitue un argument majeur pour solliciter des financements dédiés à la conservation et à la restauration des écosystèmes. Ses forêts tropicales et les mangroves, véritables puits de carbone, permettent également d'accéder à des mécanismes tels que REDD+ et aux marchés volontaires du carbone. Enfin, en s'alliant aux autres États insulaires et aux pays du Sud, Madagascar peut renforcer sa voix collective afin de défendre une transition énergétique équitable et un accès simplifié aux fonds climatiques.

