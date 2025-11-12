Afrique: Basket 3x3 Coupe d'Afrique 2025 - La pré-sélection nationale peaufine ses automatismes

À l'approche de la Coupe d'Afrique 3x3 2025, qui se tiendra à domicile du 5 au 7 décembre 2025, l'équipe nationale malgache est en pleine préparation. Le DTN, Angelot Razafiarivony, fait le point sur les ajustements techniques tandis que les rangs se réduisent en attendant les expatriés. L'équipe entame sa quatrième semaine de regroupement, une phase cruciale pour peaufiner les automatismes avant l'échéance continentale. Le sérieux et la compétition interne sont de mise, comme en témoigne la réduction récente des effectifs.

L'étau se resserre au sein des présélectionnés. Du côté des dames, le staff technique a réduit le groupe, elles ne sont désormais plus que 10 joueuses à poursuivre le stage, contre 13 au départ. Chez les hommes, la liste a également été affinée, passant de 12 à 11 joueurs toujours en lice pour une place dans l'équipe finale. L'objectif est clair mais la tâche s'annonce ardue. Razafiarivony Angelot, Directeur Technique National (DTN) du basket-ball, a souligné les axes de travail actuels et la difficulté de la mission.

« Nous renforçons actuellement nos systèmes défensifs et offensifs, surtout la cohésion sur le terrain. Nous allons aussi analyser les vidéos de nos précédents matchs ainsi que ceux des meilleures équipes pour en tirer des enseignements », a-t-il expliqué. Le DTN a également tenu à mobiliser le public tout en rappelant le contexte concurrentiel : « Nos adversaires progressent tous, il n'y a donc plus de matchs faciles. Nous faisons de notre mieux car il n'est jamais aisé de conserver un titre.

Nous demandons le soutien de tous, car cette équipe est la vôtre ». L'effectif n'est cependant pas encore au complet. La sélection attend avec impatience l'arrivée des joueurs expatriés, considérés comme des pièces maîtresses du dispositif. Actuellement toujours engagés dans les compétitions avec leurs clubs respectifs, ils devraient, selon les informations, rallier la Grande Île au plus tard le 22 novembre, après la fin de leurs championnats.

La liste des pré-sélectionnés

Dames :

Rakotonirina Koloina - Sambatrarimiora - Andriatahina Angela - Rasoanomenjanahary Lalaina - Randriatahiana Sarobidy - Andriamihajanirina Sydonie - Raherimanana Chine - Rafarasoa Elinah - Minaoharisoa Christiane - Hajanirina Muriel.

Hommes :

Raharisoa Aziz - Andriatsimialona Cédric - Rasolonandrianina Hasina - Rakotovao Marco - Andriamanana Kanto - Manandro Augustin - Ratianarivo Livio - Rasolo.