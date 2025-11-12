Afrique: Barea Match amical - Mamisoa Rakotoson remplace El Hadary

Les Barea de Madagascar ont été reçus au Palais d'État d'Iavoloha par le Président de la Refondation de la République de Madagascar avant leur départ pour la Turquie, hier. Les protégés de Corentin Martins disputeront un seul match amical lors de cette fenêtre FIFA, contre la Nzalang Nacional de Guinée équatoriale le 17 novembre à Antalya.

Dans une atmosphère empreinte de fierté nationale, le Président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, accompagné de son Haut Conseiller, Thierry Solofoniaina Rampanarivo, a accueilli ce lundi au Palais d'État d'Iavoloha les représentants de la Fédération Malgache de Football (FMF) et l'équipe nationale des Barea de Madagascar. Selon les rapports officiels, l'équipe malgache a grimpé à la 106e place du classement FIFA, contre la 112e précédemment occupée.

Cette progression notable s'explique par les trois victoires remportées lors des dernières rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde. Le Chef de l'État a profité de l'occasion pour encourager les joueurs en vue du match amical qui opposera les Barea de Madagascar à la Nzalang Nacional de Guinée Équatoriale. Cette rencontre est prévue le 17 novembre 2025 à Antalya, en Turquie. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à collaborer étroitement, et l'équipe nationale a remis un souvenir symbolique au Président.

Par ailleurs, la présence de Mamisoa Rakotoson lors de cette visite a été remarquée. Bien qu'il ne figure pas initialement dans la liste des 23 premiers sélectionnés, des sources indiquent que son inclusion découle de l'indisponibilité d'El Hadary Raheriniaina pour ce match amical. Ainsi, trois joueurs locaux composent désormais l'effectif : Toldo, Rado et Mamisoa. La délégation malgache composée des joueurs locaux et Nicolas ainsi que les staffs ont quitté la Grande Île ce lundi même en direction de la Turquie.

Les joueurs expatriés rejoindront directement leurs coéquipiers sur place pour finaliser la préparation de ce rendez-vous international. Cette rencontre au sommet illustre le soutien indéfectible des autorités à l'essor du football malgache, dans un contexte où les Barea continuent de porter haut les couleurs du pays sur la scène internationale.