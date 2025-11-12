Madagascar: Énergie - Le secteur privé favorable à l'effacement

12 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

La baisse du niveau du barrage hydroélectrique d'Andekaleka, principal fournisseur du Réseau interconnecté d'Antananarivo, continue de poser des problèmes de production d'électricité.

Face à cette situation, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Ny Ando Jurice Ralitera, a proposé que le secteur privé participe à l'effacement pour réduire le délestage. L'effacement consiste à réduire temporairement sa consommation d'électricité pour alléger le réseau et limiter les coupures.

Les grandes entreprises se disent prêtes à coopérer. Mais elles insistent : il faut des règles claires et des mesures adaptées. Interrogée lors de la 8e édition de la table ronde économique à Ambodivona, Tiana Rasaminanana, président de Sim, explique : « Nous sommes d'accord pour l'effacement, mais il faut déterminer qui financera le carburant des groupes électrogènes et quelles sont les sources disponibles ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La situation électrique reste critique : lors des pics du soir, un seul des quatre groupes électrogènes fonctionne, produisant 24 MW au lieu des 30 MW prévus. Pour y remédier, plusieurs mesures sont en cours, notamment l'acquisition de nouveaux groupes électrogènes locaux, la réparation des unités indisponibles à la CTA2 d'Ambohimanambola, ainsi que le développement de centrales solaires avec stockage par batteries autour d'Antananarivo, à Ivato (100 MWc) et Ampangabe (11,5 MWc).

Le secteur privé insiste sur un cadre clair pour que l'effacement soit efficace, avec pour objectif de réduire le délestage tout en permettant aux entreprises de maintenir leur activité normalement.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.