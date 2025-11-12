Sénégal: Restructuration de la coalition « Diomaye Président » - Pastef apporte des précisions

Pastef - Les Patriotes a réagi à la volonté exprimée par Bassirou Diomaye Faye de restructurer la coalition « Diomaye Président ».

Le parti salue cette démarche visant à renforcer l'unité autour de l'action gouvernementale, tout en rappelant que le processus de réorganisation est déjà en cours depuis plusieurs mois.

Selon Pastef, la restructuration avait été confiée à la coalition après l'élection présidentielle de mars 2024, sous la coordination de la présidente de la Conférence des leaders, Aïssatou Mbodj. Ce travail a permis l'élaboration de plusieurs textes fondateurs, dont la charte, le règlement intérieur et les bases de structuration.

À l'issue d'un processus inclusif, ces textes ont été partagés avec l'ensemble des parties prenantes et un nouveau nom a été proposé : APTE (Alliance Patriotique pour le Travail et l'Éthique), symbolisant une nouvelle étape après l'objectif électoral atteint par « Diomaye Président ».

Pastef précise enfin qu'il poursuit son agenda de consolidation des alliances, d'élargissement de sa base militante et de parachèvement de la coalition APTE, sous la présidence de Madame Aïssatou Mbodj.