Sénégal: Restructuration de la coalition « Diomaye Président » - Pastef apporte des précisions

12 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora Diop

Pastef - Les Patriotes a réagi à la volonté exprimée par Bassirou Diomaye Faye de restructurer la coalition « Diomaye Président ».

Le parti salue cette démarche visant à renforcer l'unité autour de l'action gouvernementale, tout en rappelant que le processus de réorganisation est déjà en cours depuis plusieurs mois.

Selon Pastef, la restructuration avait été confiée à la coalition après l'élection présidentielle de mars 2024, sous la coordination de la présidente de la Conférence des leaders, Aïssatou Mbodj. Ce travail a permis l'élaboration de plusieurs textes fondateurs, dont la charte, le règlement intérieur et les bases de structuration.

À l'issue d'un processus inclusif, ces textes ont été partagés avec l'ensemble des parties prenantes et un nouveau nom a été proposé : APTE (Alliance Patriotique pour le Travail et l'Éthique), symbolisant une nouvelle étape après l'objectif électoral atteint par « Diomaye Président ».

Pastef précise enfin qu'il poursuit son agenda de consolidation des alliances, d'élargissement de sa base militante et de parachèvement de la coalition APTE, sous la présidence de Madame Aïssatou Mbodj.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.