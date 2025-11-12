TUNIS/Tunisie — La Fondation culturelle Al Owais a rendu hommage mardi au penseur et historien tunisien Abdeljalil Temimi, lauréat du 19ème Prix culturel Al Owais pour les études humanistes et prospectives, en présence d'intellectuels et de personnalités culturelles.

Lors de la cérémonie organisée en soirée, cette festivité a comporté un dialogue avec les lauréats des différentes catégories et l'inauguration d'une exposition permanente d'arts plastiques des portraits des lauréats réalisés par des artistes de renom, dont celui de dr Temimi peint par l'artiste indien Padancheri Ramachandran.

Une séance de dédicaces des ouvrages des lauréats, réédités par la fondation parmi lequels figure celui de dr Temimi "Études sur l'histoire du Maghreb ottoman au XVIe siècle" a également été organisée. L'historien a exprimé, dans une déclaration à l'agence de presse TAP, sa joie pour cette reconnaissance et pour la réédition de son ouvrage qu'il considère comme l'oeuvre majeure couronnant ses soixante ans de carrière. Cette nouvelle édition est actuellement exposée au pavillon de la Fondation Al Owais, dans le cadre de la 44ème Foire internationale du livre de Sharjah, organisée du 5 au 16 novembre sous le thème "Entre vous et le livre".

Outre le vernissage de l'exposition et les séances de dédicaces, les célébrations en l'honneur des lauréats du 19e Prix culturel Sultan Bin Ali Al Owais (2024-2025) ont comporté une présentation de témoignages retraçant leurs parcours créatifs, animée par la journaliste Parween Habib ainsi qu'une table ronde animée par le Dr Ahmed Al Mansouri.

Le critique marocain Hamid Lahmdani (lauréat du prix Al Owais pour les études et de critique littéraires) a présenté à cette occasion une communication abordant les concepts critiques liés à la prédominance de l'intentionnalité dans les théories littéraires.

La cérémonie de clôture, consacrée à la remise des prix dans ses différentes catégories, aura lieu jeudi 13 novembre au soir.

Parmi les lauréats de cette année figurent le Dr Abdeljalil Temimi récompensé dans la catégorie "Études des humanités futures" , le poète irakien Hamid Saeed, lauréat du prix de la poésie, la romancière irakienne Inaam Kachachi, lauréate du prix de la nouvelle, du roman et du théâtre, et le critique marocain Hamid Lahmdani, lauréat du prix des études littéraires et critiques.