Afrique: Awards de la jeunesse africaine (AJA) 2025 - Dakar à l'honneur du 27 au 29 novembre prochain

Ecobank Sénégal et Ecobank Côte d'Ivoire co-organisent, du 27 au 29 novembre à Dakar, la deuxième édition des Awards de la Jeunesse Africaine (Aja). Placé sous le thème « Tech & Souveraineté numérique », l'événement met en avant le leadership, l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes du continent.

Dakar abritera, du 27 au 29 novembre, la 2e édition des Awards de la Jeunesse Africaine (Aja), un rendez-vous continental consacré à la promotion du leadership et de l'innovation des jeunes. Créés en 2023 par la journaliste franco-sénégalaise Diara Ndiaye, les « Awards de la Jeunesse Africaine » visent à célébrer et accompagner les jeunes talents du continent et de la diaspora. Selon le communiqué de Ecobank, dont Lesoleil détient une copie, cette édition co-organisée par Ecobank Sénégal et Ecobank Côte d'Ivoire est placée sous le thème « Tech & Souveraineté numérique ». Les organisateurs informent que pour cette deuxième édition, « près de 3 000 candidatures ont été reçues, illustrant l'enthousiasme croissant suscité par l'initiative »

. « L'événement réunira, le jour J, environ 300 entrepreneurs et étudiants issus de nombreux pays africains, autour d'un programme alliant remise de prix, sessions de mentorat, panels stratégiques et accompagnement post-événement sur 12 mois », précise le communiqué. Selon Ecobank, la co-organisation des Aja 2025 par Ecobank Sénégal et Ecobank Côte d'Ivoire symbolise la synergie régionale au sein du groupe et son engagement concret dans la zone Uemoa. Ainsi, à travers ce partenariat, le groupe réaffirme son engagement à accompagner la jeunesse africaine dans sa quête d'inclusion financière et de souveraineté technologique.

Pour Sahid Yallou, Directeur général d'Ecobank Sénégal, « en soutenant les AJA 2025, Ecobank confirme sa volonté d'être un hub d'inclusion financière et numérique. Dakar devient ainsi le point de convergence entre les talents africains et les opportunités du futur ». Son homologue ivoirien, Paul-Harry Aithnard, Directeur régional exécutif UEMOA, souligne de son coté, que « la souveraineté numérique africaine se construira par l'éducation, la technologie et la coopération ». C'est pourquoi, la banque mise sur ses solutions digitales, Ecobank Mobile et Omni, pour faciliter l'accès aux services financiers et encourager l'autonomisation des jeunes entrepreneurs. « Cette initiative s'inscrit dans la vision du groupe de bâtir une Afrique économiquement forte et numériquement indépendante », conclu le communiqué.