Sénégal: Dédouanement - Le Bureau des Douanes de Kidira désormais connecté au Système Gaïndé

Le bureau des Douanes de Kidira est désormais connecté au système Gaïndé, la plateforme de dédouanement des Douanes dont le rôle principal est de faciliter et d'accélérer le passage en douane. Le basculement a été effectif depuis le lundi 10 novembre 2025, selon une note des Douanes sénégalaises rendue publique mercredi.

En étant connecté au système Gaïndé, le bureau des Douanes de Kidira entre dans une phase importante de son histoire. Car cette innovation technologique marque une étape importante dans le processus de connexion des unités intérieures.

Elle s'inscrit donc en droite ligne avec les objectifs stratégiques de modernisation et de dématérialisation des procédures de dédouanement initiées par l'autorité douanière.

« Le lancement officiel des opérations de dédouanement dématérialisées à Kidira est couplé à la mise à la disposition des commissionnaires en douanes agréés d'une salle banalisée en vue de lever des déclarations en douane », renseignent les Douanes.

L'administration des Douanes a, également, offert des sessions de formation et de renforcement de capacités au profit des commissionnaires et de leurs personnels.

Ces mesures visent à apporter un soutien logistique et un accompagnement aux sociétés de transit présentes à Kidira afin de les aider à mieux gérer ce changement de cap dans les procédures douanières.