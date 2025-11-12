Sénégal: Budget 2026 - Hausse de 67 milliards de FCFA pour le département d'Abdourahmane Diouf

12 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Le projet de budget 2026 du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE), pour la gestion 2026, s'élève à 117 178 637 321 francs CFA, contre 49 756 264 409 francs CFA en 2025, soit une hausse de 67 422 372 912 francs CFA. Il a été examiné et adopté mardi en commission à l'Assemblée nationale.

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission du Développement durable et de la Transition écologique, a examiné et adopté, ce mardi 11 novembre 2025, le projet de budget 2026 du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE), défendu par le ministre dudit département, Abdourahmane Diouf.

Plus de 70 milliards de FCFA pour la Direction générale du Cadre de vie

« Dans cette perspective, le projet de budget 2026 du ministère s'élève à 117 178 637 321 francs CFA, contre 49 756 264 409 francs CFA en 2025, soit une hausse de 67 422 372 912 francs CFA, correspondant à une progression de 136 % en valeur relative », rapporte une note de l'Hémicycle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutefois, souligne le texte, ce montant est amplifié par les crédits alloués à la Direction générale du Cadre de vie, estimés à 70 926 863 203 francs CFA.

A lire aussi : Cap sur l'industrialisation: 356 milliards FCFA pour le ministère du Commerce et l'Industrie en 2026

En réalité, le budget classique du METE s'élève à 36 775 923 727 francs CFA, contre 49 756 264 409 francs CFA en 2025, soit une baisse de 12 980 340 682 francs CFA, équivalant à une diminution d'environ 35 % en valeur relative.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.