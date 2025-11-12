Sénégal: Budget 2026 - Hausse de 67 milliards de FCFA pour le département d'Abdourahmane Diouf

Le projet de budget 2026 du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE), pour la gestion 2026, s'élève à 117 178 637 321 francs CFA, contre 49 756 264 409 francs CFA en 2025, soit une hausse de 67 422 372 912 francs CFA. Il a été examiné et adopté mardi en commission à l'Assemblée nationale.

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission du Développement durable et de la Transition écologique, a examiné et adopté, ce mardi 11 novembre 2025, le projet de budget 2026 du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE), défendu par le ministre dudit département, Abdourahmane Diouf.

Plus de 70 milliards de FCFA pour la Direction générale du Cadre de vie

« Dans cette perspective, le projet de budget 2026 du ministère s'élève à 117 178 637 321 francs CFA, contre 49 756 264 409 francs CFA en 2025, soit une hausse de 67 422 372 912 francs CFA, correspondant à une progression de 136 % en valeur relative », rapporte une note de l'Hémicycle.

Toutefois, souligne le texte, ce montant est amplifié par les crédits alloués à la Direction générale du Cadre de vie, estimés à 70 926 863 203 francs CFA.

En réalité, le budget classique du METE s'élève à 36 775 923 727 francs CFA, contre 49 756 264 409 francs CFA en 2025, soit une baisse de 12 980 340 682 francs CFA, équivalant à une diminution d'environ 35 % en valeur relative.