Sénégal: Offense au chef de l'État - Abdou Nguer condamné à 3 mois ferme

Le chroniqueur Abdou Nguer vient d'être condamné à six mois de prison, dont trois ferme, et à payer une amende de 200 000 F CFA par le tribunal correctionnel de Dakar, pour offense au chef de l'État.

Il a en revanche été relaxé des chefs d'apologie du crime ou du délit et de diffusion de fausses nouvelles.

Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, Papa Amadou Ndiaye Diaw, pour sa part, a été relaxé.

Lors du procès, qui s'était tenu le 8 octobre dernier, il est ressorti des débats qu'à la suite du décès de Mamadou Badio Camara, Abdou Nguer avait déclaré dans une vidéo publiée sur TikTok : « Niou sokhlako mouné mess » (ils l'ont tué, dit-on), ajoutant qu'il est devenu risqué de vivre au Sénégal et qu'il pourrait se réfugier en Gambie.

Dans le même contexte, Papa Amadou Ndiaye Diaw avait créé un compte intitulé « Abdou Nguer seul », avec le commentaire : « Le peuple réclame une autopsie ».

Au cours de son incarcération, Abdou Nguer a été entendu sur d'autres vidéos dans lesquelles il évoquait le rapport de la Cour des comptes sur la période 2023, mentionnant un écart de 104 milliards F CFA sur un montant global de 178 milliards F CFA, et qualifiant Bassirou Diomaye Faye de « djubadi » (malhonnête).

Le représentant du procureur avait requis deux ans de prison, dont un an ferme, et une amende de 500 000 F CFA contre Abdou Nguer, puis six mois ferme et 100 000 F CFA d'amende contre Papa Amadou Ndiaye Diaw.

Les avocats de la défense, Mes El Hadji Diouf, Alpha Diallo et Alioune Badara Fall, ont estimé que leur client devait être relaxé, en invoquant l'absence d'intention délictuelle.

Plaidant pour Papa Amadou Ndiaye Diaw, Me Arona Bass a soutenu que son client s'était simplement limité à commenter une vidéo publiée par Abdou Nguer.