Sénégal: Choc des ambitions - Franc-Boy Niang 2 se dessine

Franc de Jambars Wrestling Academy et Boy Niang 2 de l'école Boy Niang se dirigent vers un duel qui fait déjà rêver les amateurs de lutte. Ce choc des ambitions, encore à l'état de projet, aiguise l'appétit des promoteurs, décidés à trouver la bonne formule pour décrocher cette affiche de prestige.

Tout est parti des lives de l'ancien lutteur Oumar Wade alias Fadam 2, devenu l'un des chroniqueurs les plus suivis du milieu. Il a d'abord invité Franc, au lendemain de la libération de Boy Niang 2 par Gaston Productions, consécutive à un nouveau forfait de Reug Reug, victime d'un « grave accident » de voiture aux Émirats arabes unis.

L'occasion était trop belle pour le jeune champion de s'affirmer. C'est ainsi que le poulain de Modou Lô a lancé un défi direct au « Thiapathioly » de Pikine, se disant prêt à l'affronter le 1eᣴ janvier 2026. Mieux encore, il a annoncé son intention d'enchaîner avec Tapha Tine de Baol Mbollo le 15 février suivant.

En quelques mots, Franc a remis de l'électricité dans l'arène. La réponse de Boy Niang 2 ne s'est pas fait attendre. L'héritier de De Gaulle, vainqueur des deux fils de Double Less, Balla Gaye 2 et Sa Thiès, a vivement répliqué en traitant Franc de « froussard » et en affirmant qu'il lui était supérieur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les échanges entre les deux mastodontes ont vite tourné à la joute verbale. En direct, chacun a campé sur ses positions, la tension est montée. Les deux espoirs d'une même génération se sont ainsi juré l'enfer. Le ton était donné : désormais, ce combat n'est plus une simple idée, c'est une nécessité sportive, voire une demande sociale.

Attente du certificat médical de Reug Reug Dans les coulisses, les promoteurs flairent le bon filon. Tous savent que ce duel est porteur. Deux jeunes loups ambitieux, redoutables depuis plusieurs saisons, deux caractères forts et une vive rivalité entre Pikine et les Parcelles.

C'est dire que tous les ingrédients sont réunis pour un événement retentissant. Les discussions vont bon train. Certains acteurs du milieu affirment que des contacts ont déjà été pris, d'autres que le combat pourrait se tenir dès le début de la saison 2025-2026. Rien n'est encore signé, mais la ferveur populaire pousse les décideurs à accélérer les choses.

Pour Bourkhane Wade, manager attitré de Boy Niang 2, le combat contre Reug Reug n'est pas encore totalement reporté. Ce dernier n'a pas encore déposé son dossier médical auprès du Comité national de gestion (Cng) de la lutte. Très prudent, fort de son expérience dans le management, Bourkhane préfère attendre que toute la procédure administrative soit bouclée avant de se prononcer définitivement.

Toutefois, il reconnaît que l'hypothèse d'un affrontement entre Franc et Boy Niang 2 reste bien réelle et pourrait se concrétiser dans un avenir proche. Dans les débats de fans comme sur les réseaux sociaux, les arguments fusent. Les partisans de Franc vantent son sang-froid, sa technique, sa montée en puissance, son charisme hérité de ses idoles Modou Lô et Yékini.

Ceux de Boy Niang 2 rappellent son expérience, son courage, sa rage de vaincre, sa ruse, son goût du défi face aux plus forts. Le public, lui, se délecte déjà d'un affrontement aux allures de tournant générationnel. Car au-delà du spectacle, c'est bien une hiérarchie de l'arène qui est en train de se redessiner.