Maroc: Oum, une voix de diva pour honorer les femmes

Quelques notes de délicatesse, avec une grande voix du Maroc. La chanteuse Oum publie ce mercredi 12 novembre, le premier titre de son nouvel album, « Dialddar », qui signifie : « fait maison » Un disque particulier, car il n'est composé qu'avec la voix de l'artiste et des percussions, une plongée volontaire dans les racines de la tradition marocaine et un premier titre donc qui rend hommage aux femmes.

Entre deux répétitions, Oum décroche son téléphone et se raconte. Elle décrit et décrypte son disque Dialddar, fruit de cinq années de réflexion : cinq années à observer son monde, à poser des mots sur les douleurs et les joies, comme pour ses premiers titres « Lalla » et « Madame ».

« En gros, c'est un hommage que je fais. Un "femme-age", on va dire, à toutes les filles, à toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Une célébration, et je veux le rappeler, qu'elles sont fortes, elles », explique-t-elle.

Une musique intime et traditionnelle

En utilisant uniquement sa voix et des percussions, Oum a cherché à atteindre l'intime et à renouer avec la tradition. À l'image de la culture gnaoua, sa musique se veut un moyen de guérir les âmes.

« Pour mieux avancer, pour s'améliorer et accueillir aussi tout ce qui peut venir de l'intérieur et qui peut ne pas sonner toujours juste », confie-t-elle.

Un engagement pour les nouvelles générations

Toujours très impliquée pour le Maroc comme pour l'Afrique, Oum voit dans les nouvelles générations, notamment celles qui ont récemment crié leur colère, une énergie et un espoir, particulièrement chez les jeunes femmes, d'un monde meilleur.

« Je ne les entends pas juste au Maroc et pas juste en Afrique. Cette génération de filles et de garçons aussi. Une véritable conscience. J'ai confiance en ces filles et en leurs filles qui vont venir », conclut-elle.