Afrique: Mondial U 17 - Le Sénégal affrontera l'Ouganda en seizièmes de finale

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans va affronter celle de l'Ouganda en seizièmes de finale de la Coupe du monde U17, annonce la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial.
Les Lionceaux du Sénégal se sont qualifiés après avoir terminé premiers du groupe C avec 7 points, devançant la Croatie, qui compte le même nombre de points mais une différence de buts inférieure (+0 contre +1).
Le Costa Rica et les Émirats arabes unis ferment la marche dans ce groupe avec un point chacun.
Les Ougandais (4 points), pour leur part, ont obtenu leur qualification grâce à l'une des places de meilleurs troisièmes.
Le Maroc, de son côté, va croiser le fer avec les États-Unis, tandis que la Tunisie sera opposée à l'Autriche.
L'Égypte va affronter la Suisse, pendant que le Burkina Faso se mesurera à l'Allemagne. L'Afrique du Sud, enfin, va défier le Japon.
Les seizièmes de finale débuteront vendredi à la Zone Aspire, à Doha, partir de 15h GMT.
Voici l'intégralité des affiches :
Argentine - Mexique
Autriche - Tunisie
Italie - République tchèque
Etats-Unis - Maroc
Brésil - Paraguay
Sénégal - Ouganda
Venezuela - RDP Corée
Suisse - Égypte
République d'Irlande - Canada
Japon - Afrique du Sud
Allemagne - Burkina Faso
France - Colombie
Zambie - Mali
Croatie - Ouzbékistan
République de Corée - Angleterre
Portugal - Belgique