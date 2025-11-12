Afrique: Mondial U 17 - Le Sénégal affrontera l'Ouganda en seizièmes de finale

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans va affronter celle de l'Ouganda en seizièmes de finale de la Coupe du monde U17, annonce la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial.

Les Lionceaux du Sénégal se sont qualifiés après avoir terminé premiers du groupe C avec 7 points, devançant la Croatie, qui compte le même nombre de points mais une différence de buts inférieure (+0 contre +1).

Le Costa Rica et les Émirats arabes unis ferment la marche dans ce groupe avec un point chacun.

Les Ougandais (4 points), pour leur part, ont obtenu leur qualification grâce à l'une des places de meilleurs troisièmes.

Le Maroc, de son côté, va croiser le fer avec les États-Unis, tandis que la Tunisie sera opposée à l'Autriche.

L'Égypte va affronter la Suisse, pendant que le Burkina Faso se mesurera à l'Allemagne. L'Afrique du Sud, enfin, va défier le Japon.

Les seizièmes de finale débuteront vendredi à la Zone Aspire, à Doha, partir de 15h GMT.

Voici l'intégralité des affiches :

Argentine - Mexique

Autriche - Tunisie

Italie - République tchèque

Etats-Unis - Maroc

Brésil - Paraguay

Sénégal - Ouganda

Venezuela - RDP Corée

Suisse - Égypte

République d'Irlande - Canada

Japon - Afrique du Sud

Allemagne - Burkina Faso

France - Colombie

Zambie - Mali

Croatie - Ouzbékistan

République de Corée - Angleterre

Portugal - Belgique