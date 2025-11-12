Sénégal: Saint-Louis - Une association culturelle invitée d'honneur à un festival à Nouakchott

12 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'Association Ndar créations, a été désignée invitée d'honneur et présidente artistique de la 9-éme édition du festival Art Gallé, prévue du 13 au 28 décembre prochain, à Nouakchott en Mauritanie, selon un communiqué reçu mardi à l'APS.

Le thème de cette édition est placé sous le signe de la Paix.

Quatorze artistes plasticiens sénégalais participeront à ce festival, à travers des peintures, des installations et supports mixtes. Les artistes sénégalais présenteront également, lors de cet évènement, une lecture sensible et engagée sur la paix, dans un contexte international marqué par des fractures, des conflits et des urgences sociales, indique le communiqué.

L'association Ndar créations, est organisatrice depuis 2013, de l'itinéraire artistique de Saint-Louis, une plateforme incontournable d'artistes plasticiens du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora.

L'association Ndar créations, perçoit cette désignation au festival Art Gallé, comme une "reconnaissance internationale du modèle saint-louisien", note le communiqué.

"être désigné inviter d'honneur de ce festival international est une distinction majeure, mais aussi un symbole fort d'une coopération culturelle durable entre le Sénégal et la Mauritanie, deux pays voisins liés par l'histoire, la géographie et les aspirations communes à la paix et à la créativité", ajoute le texte.

