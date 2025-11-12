Sénégal: Aminata Touré désignée pour diriger la coalition présidentielle, le bureau politique de Pastef conteste

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé avoir désigné l'ancienne Première ministre Aminata Touré pour diriger la conférence des leaders de la coalition "Diomaye Président" qui l'a porté au pouvoir, en remplacement d'Aïda Mbodj, une décision contestée par son parti, le Pastef.

"Par lettre en date du 10 septembre 2025, reçue le même jour, j'ai informé Mme Aïda Mbodj de la fin de sa mission à la tête de la Coalition +Diomaye Président+", a-t-il indiqué, dans une note d'information adressée à ladite coalition.

Bassirou Diomaye Faye a remercié l'ancienne coordonnatrice de la coalition présidentielle pour son "engagement et son dévouement sans commune mesure".

"Dans la même lettre, j'ai attiré son attention sur une nécessaire réorganisation de la coalition, dans le but de la rendre plus opérationnelle, mieux structurée et pleinement performante, au service de notre projet commun", a expliqué le président Faye.

"Cette réorganisation devrait être menée dans une démarche inclusive qui nécessite la tenue d'une réunion de la Conférence des leaders dans les meilleurs délais pour passer le témoin à son successeur", a poursuivi le texte largement partagé dans les médias et sur les réseaux sociaux.

"Depuis deux mois (...), force est de constater que la léthargie et les facteurs de division persistent malgré l'intérêt prononcé que suscite la Coalition Diomaye Président et les nombreuses demandes d'adhésion exprimées par plusieurs personnalités et organisations politiques partageant l'idéal politique et les valeurs de la coalition", a déploré le chef de l'Etat.

Sur cette base, il a porté son choix sur Aminata Touré, superviseur général de la campagne électorale de la présidentielle de mars 2024, "pour conduire ce processus qui devra être marqué du sceau de l'ouverture et de la recherche de l'efficience opérationnelle".

Il dit ne point douter de "l'expérience, de l'engagement et l'esprit fédérateur" de cette dernière, des qualités qui seront, selon lui, "d'un très grand apport dans la restructuration" de la mouvance présidentielle, pour "une coalition plus forte, au service de la vulgarisation positive de l'action du gouvernement, sous la conduite éclairée du Premier Ministre, Ousmane Sonko".

Dans un communiqué rendu public, le bureau politique du parti au pouvoir, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF), a pris le contrepied de cette décision.

Le bureau politique de Pastef estime que Bassirou Diomaye Faye n'a "ni la légitimité ni le pouvoir" de procéder à un tel changement au sein de la coalition présidentielle".