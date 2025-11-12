Sénégal: La SOGIP, Dakar Dem Dikk et la SEN-TER unissent leurs forces pour une accessibilité intégrée du pôle urbain de Diamniadio

Diamniadio — La Société de gestion des infrastructures publiques (SOGIP SA), Dakar Dem Dikk (DDD) et la Société d'exploitation du Train express régional (SEN-TER SA) ont signé, mardi, une convention de partenariat destinée à promouvoir une mobilité "inclusive, intégrée et durable" autour des grandes infrastructures publiques du pôle urbain de Diamniadio.

La convention a été paraphée par les directeurs généraux les trois entités concernées, à savoir Dame Mbodji (SOGIP SA), Assane Mbengue (Dakar Dem Dikk) et Cheikh Ibrahima Ndiaye (SEN-TER SA), au cours d'une cérémonie tenue dans la salle de conférence du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Selon le directeur général de la SOGIP, Dame Mbodji, la signature de ce partenariat tripartite constitue une étape "décisive" "vers une mobilité inclusive, intégrée et durable au service du pôle urbain de Diamniadio".

"Une infrastructure, aussi moderne soit-elle, ne peut démontrer tout son potentiel sans une accessibilité au public", a déclaré Dame Mbodji, selon qui la convention signée entre les trois entités vise à renforcer la synergie entre leurs réseaux respectifs, en connectant les infrastructures du pôle urbain de Diamniadio au réseau ferroviaire du TER et au réseau routier de Dakar Dem Dikk.

Ce partenariat, signale-t-il, s'inscrit dans la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à travers la "Vision 2050", qui promeut "une mobilité durable, inclusive et interconnectée, au service de la compétitivité territoriale et de la qualité de vie des citoyens".

"En mutualisant nos efforts et en alignant nos stratégies, nous démontrons que l'action publique coordonnée peut transformer l'expérience des citoyens et renforcer l'efficacité des politiques publiques", a affirmé le directeur général de la SOGIP.

Le directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Assane Mbengue, a lui souligné que la convention tripartite signée avec la SOGIP et la SEN-TER permettra de proposer un service de transport intégré et efficace entre bus et train, afin de faciliter l'accès aux sites de Diamniadio.

Il a mis en avant les gains attendus en termes de temps, de confort, de sécurité et de coûts, tout en réaffirmant l'engagement de DDD à faire de ce partenariat un modèle de collaboration publique.

De son côté, le directeur général de la SEN-TER, Cheikh Ibrahima Ndiaye, a réitéré la volonté de sa société d'assurer un plan de transport adapté et sécurisé pour les grands événements à Diamniadio.

Il a rappelé que le TER transporte déjà jusqu'à 90 000 voyageurs par jour, sans compter qu'il est prévu un renforcement du dispositif lors des manifestations d'envergure, avec une fréquence accrue et des horaires élargis.

M. Ndiaye a insisté sur la nécessité d'une action publique coordonnée pour garantir "une mobilité fluide, intermodale et durable" dans le pôle urbain de Diamniadio.