Madagascar: Affaire CNAPS - SMGD - Claudia Andriantsitohaina toujours en garde à vue

L'épouse de l'ancien ministre Naina Andriantsitohaina, Claudia Andriantsitohaina, reste placée en garde à vue au siège du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), à Ambohibao.

Emmenée dimanche pour audition dans le cadre de l'affaire opposant la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) à la Société municipale de gestion digitale (SMGD), son placement en garde à vue aurait dû prendre fin hier, conformément au délai légal de 48 heures. Pourtant, jusqu'en début de soirée, elle était toujours retenue à Ambohibao. Une situation dénoncée par les femmes regroupées au sein de l'observatoire Mahitsy Fijery.

« Elle n'a jamais travaillé à la Commune urbaine d'Antananarivo, ni à la SMGD. Nous nous demandons pourquoi elle est placée en garde à vue dans une affaire qui ne la concerne pas », a déclaré Lanto Olga Raharimanana, présidente de l'observatoire Mahitsy Fijery, lors d'une conférence de presse hier à Analakely.

Claudia Andriantsitohaina a été conduite au Bianco à la suite d'une perquisition menée au domicile du couple à Andranobevava. L'ancien ministre étant absent, les agents chargés de l'opération ont emmené son épouse ainsi qu'un employé présent sur place, selon les précisions de son avocate, Maître Nicole Andrianarivoson, lors d'une conférence de presse tenue lundi. Cette dernière a par ailleurs relevé des vices de forme dans la manière dont la perquisition a été effectuée.