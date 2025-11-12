Madagascar: Axe RN1 - La suspension des doubles files aggrave les embouteillages

La circulation a été particulièrement dense hier sur la Route nationale numéro 1. Les embouteillages se sont nettement aggravés, formant de longues files de véhicules. Plusieurs automobilistes affirment avoir mis beaucoup plus de temps que d'habitude pour atteindre le centre-ville.

« Nous sommes restés bloqués à Malaza, Ampitatafika, pendant plus d'une heure », témoigne Ramanantahiana. Arrivé à 6 h, il n'a pu reprendre la route qu'aux environs de 7 h 30. Selon lui, l'absence de circulation en « double file » a contribué à rendre la situation encore plus chaotique aux heures de pointe.

D'autres usagers en appellent également aux autorités pour des solutions durables afin de fluidifier le trafic sur cet axe très fréquenté. « Nous sommes partis de Fenoarivo à 6 h 35 et n'avons atteint le centre-ville qu'à 9 h. C'est épuisant. Les élèves et les travailleurs arrivent en retard », déplore Valimbavaka, un autre automobiliste.

La gendarmerie de Fenoarivo, dans un communiqué publié hier sur sa page Facebook, précise que la circulation en « double file» ne sera pas supprimée, mais des ajustements sont envisagés afin de fluidifier le trafic, notamment aux heures de pointe du matin et du soir, qui feront l'objet d'une attention particulière.

Elle appelle les usagers à respecter les règles établies pour le bien de tous. Les conducteurs de deux-roues, particulièrement nombreux, sont invités à se conformer au Code de la route afin d'assurer une meilleure cohabitation sur la chaussée.

Il est recommandé de ne pas circuler en « double file » sans instruction des agents de régulation ou lorsque le véhicule précédent est encore à l'arrêt, et de maintenir sa trajectoire sur la droite de la voie, consigne jugée essentielle.