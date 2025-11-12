Madagascar: Natation - Championnat de Hongrie - Holy Antsa Rabejaona actualise trois records

Joli triplé. L'expatriée de Budapest, Holy Antsa Rabejaona, a actualisé ce week-end trois records de Madagascar au championnat national de natation de Hongrie sur petit bassin de 25 m.

La compétition s'est étalée sur quatre journées. La participation de la nageuse du club Managing a été marquée par l'amélioration de trois meilleurs temps nationaux. L'olympienne de Paris en 2024 a actualisé son propre record en 50 m dos avec un nouveau meilleur chrono de 29"47 contre 29"51. Elle a également réalisé un exploit historique en signant un nouveau record national en 100 m nage libre, désormais en dessous d'une minute.

Elle a battu l'ancien record de l'olympienne de Londres en 2012, Fils Rabetsara Estella (59"57), en bouclant l'épreuve en 58"37. Le troisième record battu a été en 200 m nage libre. Elle a enregistré un nouveau meilleur chrono de 2'13"82 et a actualisé l'ancien temps de Murielle Rabarijaona, olympienne de Tokyo en 2021 (2'14"00).

La représentante de la Grande Île aux Jeux olympiques de Paris, Holy Antsa Rabejaona, avait plutôt brillé sur le continent et la région, pour ne citer que ses quatre médailles de bronze ravies aux Jeux des Îles de l'océan Indien en 2023 à domicile, deux médailles d'or ainsi que deux d'argent et six de bronze en 2018 au championnat d'Afrique Cana zone 4.