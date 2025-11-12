Madagascar: Natation - Championnat de Hongrie - Holy Antsa Rabejaona actualise trois records

12 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Joli triplé. L'expatriée de Budapest, Holy Antsa Rabejaona, a actualisé ce week-end trois records de Madagascar au championnat national de natation de Hongrie sur petit bassin de 25 m.

La compétition s'est étalée sur quatre journées. La participation de la nageuse du club Managing a été marquée par l'amélioration de trois meilleurs temps nationaux. L'olympienne de Paris en 2024 a actualisé son propre record en 50 m dos avec un nouveau meilleur chrono de 29"47 contre 29"51. Elle a également réalisé un exploit historique en signant un nouveau record national en 100 m nage libre, désormais en dessous d'une minute.

Elle a battu l'ancien record de l'olympienne de Londres en 2012, Fils Rabetsara Estella (59"57), en bouclant l'épreuve en 58"37. Le troisième record battu a été en 200 m nage libre. Elle a enregistré un nouveau meilleur chrono de 2'13"82 et a actualisé l'ancien temps de Murielle Rabarijaona, olympienne de Tokyo en 2021 (2'14"00).

La représentante de la Grande Île aux Jeux olympiques de Paris, Holy Antsa Rabejaona, avait plutôt brillé sur le continent et la région, pour ne citer que ses quatre médailles de bronze ravies aux Jeux des Îles de l'océan Indien en 2023 à domicile, deux médailles d'or ainsi que deux d'argent et six de bronze en 2018 au championnat d'Afrique Cana zone 4.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.