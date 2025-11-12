Afrique de l'Ouest: Mine de Simandou / Beugré Mambé - 'La Côte d'Ivoire veut bâtir un modèle économique autour de ses minerais'

11 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

S'exprimant au nom du Président Alassane Ouattara, ce mardi 11 novembre en Guinée, le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, a salué la vision du chef de l'État guinéen et la portée continentale du projet Simandou. « Notre présence ici, c'est d'abord d'apporter le soutien du Président Alassane Ouattara à ce grand projet et à l'amitié ivoiro-guinéenne.

Et surtout de nous projeter dans une perspective pour configurer la solidité de notre économie par rapport aux minerais et à l'industrie minière », a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement ivoirien a également insisté sur la dimension fraternelle et diplomatique de sa visite : « Cette présence voulait marquer notre proximité avec le peuple guinéen et la consolidation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée ».

Un symbole d'intégration régionale et de transformation africaine

Pour le Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah, le projet Simandou 2024 n'est qu'une première étape vers la mise en oeuvre complète de la vision Simandou 2040, destinée à faire émerger une nouvelle économie nationale fondée sur les ressources naturelles, l'énergie, l'agriculture et l'industrie. « Une nouvelle économie va émerger grâce à des investissements structurants. La Guinée sera désormais mieux intégrée à l'économie régionale et mondiale », a-t-il fait savoir.

Le ministre-directeur de Cabinet de la Présidence guinéenne, Djiba Diakité, a pour sa part salué un tournant historique : « Oui, la République de Guinée a choisi une nouvelle voie : la mise en valeur de nos minerais pour le bien-être de notre peuple ».

Pour marquer l'importance de cette inauguration, le ministère guinéen du Travail et de la Fonction publique a annoncé que la journée du mardi 11 novembre 2025 était « exceptionnellement déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national ».

