Afrique de l'Ouest: Minerai de Simandou en Guinée - Beugré Mambé prend part au lancement du projet

Le Premier ministre ivoirien Beugré Mambé est à Conakry depuis, ce lundi 10 novembre 2025, où Il prend part à la cérémonie officielle du lancement des premières exportations de minerai de fer de Simandou au Port de Morebaya situé dans la préfecture de Forécariah.

Selon les experts, la République de Guinée franchit ainsi une étape historique avec la cérémonie officielle des premières exportations de minerai de fer du méga gisement de Simandou, prévu ce mardi 11 novembre 2025.

La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur à cette célébration, est représentée par le Premier ministre Robert Beugré Mambé. Accueilli à son arrivée à 21h30 par le Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah et Sob Esmel Lambert, chargé d'affaires de l'Ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée, le chef du gouvernement ivoirien a transmis les salutations fraternelles du Président Alassane Ouattara au peuple guinéen.

« Je voudrais, au nom de Son Excellence le Président Alassane Ouattara, saluer le vaillant peuple guinéen, ses dirigeants, notamment le président et tout son gouvernement », a déclaré Robert Beugré Mambé à son arrivée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Premier ministre ivoirien a également salué la portée économique et stratégique du projet de Simandou, considéré comme un moteur de transformation pour la Guinée et la sous-région.

« Avec cette infrastructure impressionnante, la Guinée va prendre son envol, et c'est ce que nous sommes venus célébrer et encourager nos frères à faire de leur pays un champion du développement », a affirmé Robert Beugré Mambé.

Ce projet minier, l'un des plus vaste du continent devrait permettre à la Guinée de devenir un acteur majeur du marché mondial du fer, tout en stimulant les infrastructures régionales, notamment ferroviaires et portuaires. « C'est une grande joie d'être en Guinée, et pour nous une opportunité de saluer ce grand peuple et de renforcer nos liens d'amitié », a conclu Beugré Mambé.

Selon une note officielle de la République de Guinée, Simandou est un projet d'exploitation de minerai de fer de classe mondiale situé dans le sud-est de la Guinée.

Selon le document, le projet Simandou s'articule autour de trois principales composantes. Il s'agit d'un minerai de fer de 95 millions de tonnes par an à pleine production. Ainsi qu'un un chemin de fer trans-guinéen à environ 670 km. Mais surtout, d'un nouveau port en eau profonde au sud de Conakry, dans la préfecture de Forécariah.

La note indique également que le bloc de Simandou sud est un projet d'ancrage d'exploitation des minéraux en Guinée, pour un coût estimatif 20 milliards de dollars US. L'ampleur du projet offre aux entreprises étrangères et locales la possibilité de profiter d'un marché captif. Concernant l'approvisionnement, le budget de l'étape maximale du projet s'élève à 5 milliards de dollars US.

Plusieurs Chefs d'Etats dont celui du Gabon et du Rwanda sont annoncés pour cette cérémonie d'ouverture.