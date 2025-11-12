Afrique: 43e Conférence générale de l'Unesco - La Côte d'Ivoire élue à deux organes intergouvernementaux

10 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

À l'occasion de la 43e session de la Conférence générale de l'Unesco, qui se tient à Samarcande, en République d'Ouzbékistan, la Côte d'Ivoire a été élue à deux organes intergouvernementaux majeurs de l'Unesco, le lundi 10 novembre 2025. Notamment, au Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale (Prbc), et au Conseil intergouvernemental du programme de gestion des transformations sociales (Most).

Pour un mandat de quatre ans (2025-2029), ces deux élections, consacrent la reconnaissance de l'engagement constant de la Côte d'Ivoire en faveur de la culture, du dialogue des civilisations et du développement social durable. Créé en 1978, le Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale (Prbc) oeuvre à favoriser le dialogue entre États pour résoudre les différends relatifs au transfert illicite de biens culturels.

Il promeut la coopération bilatérale et multilatérale, la médiation ainsi que les campagnes de sensibilisation sur la valeur du patrimoine comme élément d'identité, de mémoire et de cohésion sociale. Créé en 1994 par l'Unesco, le Conseil intergouvernemental du programme Most (Management of Social Transformations) est un programme pour renforcer le lien entre la recherche en sciences sociales et les politiques publiques.

Il soutient les États dans la conception de politiques inclusives fondées sur la recherche scientifique, en mettant l'accent sur la réduction des inégalités, la gouvernance participative, le changement environnemental et les transformations numériques.

L'élection de la Côte d'Ivoire à ses deux organes intergouvernementaux atteste de la prééminence croissante de la diplomatie ivoirienne au sein de l'Unesco, portée par Son Excellence Madame Ramata Bakayoko-Ly, Ambassadeur, Déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation.

Elle s'inscrit dans la vision du président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, en faveur d'une gouvernance culturelle responsable et d'une participation active de notre pays aux grandes réflexions internationales sur les transformations sociales contemporaines.

