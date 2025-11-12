Cote d'Ivoire: Attribution de bourses d'études - L'inscription en ligne prorogée au 30 novembre

11 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La date de clôture de l'inscription en ligne des demandes de renouvellement et d'attribution de bourses d'études au titre de l'année 2025-2026, est prorogée au dimanche 30 novembre 2025.

L'information a été donnée par le directeur de l'orientation et des bourses (DOB), professeur Adama Sylla, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers un communiqué en date du 6 novembre 2025.

Par ailleurs, la période de dépôt des dossiers est désormais fixée du lundi 17 novembre au vendredi 5 décembre 2025.

Selon le communiqué, cette mesure a été prise suite à une rencontre entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les organisations estudiantines, dans le cadre du comité de dialogue permanent (Cdp).

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.