Cote d'Ivoire: Attribution de bourses d'études - L'inscription en ligne prorogée au 30 novembre

La date de clôture de l'inscription en ligne des demandes de renouvellement et d'attribution de bourses d'études au titre de l'année 2025-2026, est prorogée au dimanche 30 novembre 2025.

L'information a été donnée par le directeur de l'orientation et des bourses (DOB), professeur Adama Sylla, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers un communiqué en date du 6 novembre 2025.

Par ailleurs, la période de dépôt des dossiers est désormais fixée du lundi 17 novembre au vendredi 5 décembre 2025.

Selon le communiqué, cette mesure a été prise suite à une rencontre entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les organisations estudiantines, dans le cadre du comité de dialogue permanent (Cdp).