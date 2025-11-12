Un ambitieux projet de recherche consacré à la cartographie numérique et à la digitalisation des ressources touristiques du district autonome du Bas-Sassandra a été lancé le 8 novembre 2025 par l'université polytechnique de San Pedro (Upsp).

La cérémonie de lancement s'est déroulée à l'amphithéâtre 250 A de l'université, sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le parrainage du ministre-gouverneur du District autonome du Bas-Sassandra. Elle a rassemblé élus locaux, autorités coutumières et administratives, dont Yéboua Kouakou Adani, directeur régional de la Culture et de la Francophonie de San Pedro.

Un projet scientifique au service du territoire

Porté par Dr Sagnon Ibrahima - maître-assistant au département Tourisme et titulaire d'un doctorat en géographie du tourisme de l'université Alassane Ouattara - le projet vise à moderniser la connaissance et la promotion du patrimoine touristique régional grâce aux outils numériques et à la géomatique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'agit d'un projet baptisé « Élaboration d'atlas et digitalisation de l'offre touristique du district du Bas-Sassandra », financé par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti), dont le secrétaire général, Dr Yaya Sangaré, est par ailleurs secrétaire exécutif du Programme d'appui stratégique à la recherche scientifique (Pasres) en Côte d'Ivoire.

Cartographier, numériser et valoriser le tourisme local

Le projet, également dit Fonsti n°65, entend dresser une cartographie complète et géoréférencée des ressources touristiques du Bas-Sassandra. Il prévoit ausii la création d'une plateforme numérique interactive permettant de consulter en ligne les sites naturels, culturels et patrimoniaux de la région.

L'objectif est clair: fournir une base de données fiable et actualisée pour renforcer la gouvernance territoriale, soutenir la planification touristique et favoriser un développement durable et inclusif.

Pour Pr Méké Méité, président de l'Université polytechnique de San Pedro, ce programme marque une étape décisive dans la mission de l'établissement. « Ce projet illustre notre volonté de mettre la science au service des territoires et de faire du savoir un véritable levier de développement », a-t-il déclaré.

Ce, en soulignant trois ambitions majeures : le renforcement de la la visibilité scientifique de l'université, l'encouragement de la collaboration entre chercheurs, collectivités et entreprises et la promotion d'un tourisme durable et intelligent.

De l'opinion de Pr Méké Méité, le Bas-Sassandra se positionne ainsi comme un laboratoire vivant de l'innovation scientifique et territoriale. Ce qui nécessite, à l'en croire, une synergie d'actions autour de la valorisation du patrimoine local.