Cote d'Ivoire: Adzopé - Les femmes rendent hommage à la maire Florence Achi

10 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

C'est dans une ambiance festive au Centre culturel Anouma Brou Félix d'Adzopé, que les femmes ont rendu hommage à Florence Achi, maire de la commune. C'était au cours d'une cérémonie de reconnaissance placée sous le signe de la sororité, de la gratitude et du partage. Ce, pour dire merci à celle qu'elles appellent affectueusement « Notre soeur », en reconnaissance à ses nombreuses actions en faveur de leur épanouissement et du développement local.

Ce sont donc par des chants, des youyous et des danses qu'elle a été accueillie. L'événement organisé par l'ensemble des associations de femmes a été conduit par Dadié Sylvie, présidente régionale de la Mé de l'Union des femmes du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Uf-Rhdp) et Amin Antoinette, conseillère municipale et présidente des femmes d'Adzopé.

À l'occasion, Florence Achi a exprimé sa gratitude à ses « soeurs » d'Adzopé pour leur engagement constant à ses côtés. Elle leur a rappelé que les excellents résultats obtenus lors de la dernière élection présidentielle dans la commune sont le fruit de leur mobilisation et de leur fidélité. Elle a également salué la détermination et la constance des femmes, qu'elle a qualifiées de « force vive du développement communal ».

L'arrivée surprise du ministre d'État, conseiller spécial du Président de la République, Patrick Achi, a constitué un moment fort de ce rassemblement. Son entrée dans la salle a provoqué une salve d'acclamations, de cris de joie et d'accolades enthousiastes.

Dans une brève adresse, l'ancien Premier ministre a tenu à saluer la ferveur et la fidélité des femmes d'Adzopé : « Merci pour votre engagement, votre soutien à ma personne et à celle de mon épouse. Vous êtes la force tranquille de notre région », a-t-il déclaré, sous un tonnerre d'applaudissements.

Il a également profité de l'occasion pour annoncer officiellement sa candidature aux élections législatives du 27 décembre prochain. L'annonce a été accueillie par des ovations.

La fête s'est poursuivie dans une ambiance joyeuse, rythmée par des prestations artistiques, des danses, des chants et des témoignages touchants. Le couple Achi a reçu plusieurs cadeaux symboliques de la part des associations féminines, en signe de reconnaissance et d'attachement.

