Afrique: Cinquantenaire de l'Angola - La protection de l'environnement au coeur des activités

11 novembre 1975-11 novembre 2025, voilà un demi-siècle que la République de l'Angola commémore son indépendance. Pour marquer cette journée, la protection de l'environnement a été mise au coeur de cette deuxième activité. Le mardi 11 novembre, l'ambassade de l'Angola en Côte d'Ivoire a organisé une action éducative et écologique en partenariat avec la mairie de la commune. Elle a réuni les élèves de l'école primaire Nid de Cocody dans ses locaux sis à Cocody.

A en croire Son Excellence Oliveira Francisco Encoge, ambassadeur de l'Angola en Côte d'Ivoire, cette journée de célébration nationale est également un engagement écologique, qui démontre que la fête de l'indépendance, c'est aussi penser à l'avenir, en semant des graines d'un monde plus vert et plus solidaire.

Pour l'émissaire, cette seconde activité a permis de sensibiliser les enfants à la préservation de la nature à travers des actions de plantation d'arbres. « J'ai choisi cette deuxième activité qui est autour de l'environnement avec l'école maternelle de Nid de Cocody afin que nous puissions célébrer ces 50 ans d'indépendance.

En Angola, il y a un dicton qui dit que les voisins sont en premier lieu que la famille. Et aujourd'hui, le 11 novembre, nous avons décidé de célébrer cet anniversaire avec la participation de nos voisins. Ces enfants sont des élèves d'une école près de l'ambassade. Alors, nous avons choisi cette activité environnementale pour cultiver dans l'esprit de ces enfants que la préservation de l'environnement est l'avenir de demain.

C'est pourquoi nous avons invité la direction de l'école et les élèves à partager ce moment culturel et environnemental. Cette célébration s'inscrit dans la continuité des actions menées par l'ambassade depuis le début du mois, marquant les 50 ans d'indépendance du pays.», a expliqué Oliveira Francisco Encoge, ambassadeur de l'Angola en Côte d'Ivoire.

Du côté des élèves, la joie était palpable. Kouamé Ya Perla Divine Maria, élève en classe de CM1 et également la présidente à l'école Nid de Cocody, a témoigné son enthousiasme. « Mes chers amis du Nid de Cocody et moi sommes très fiers de venir visiter l'ambassade de l'Angola. Ce que j'ai retenu de cette sortie, c'est que cultiver, c'est bien. J'ai appris à planter des arbres, à prendre soin de l'environnement, à mieux prendre soin de la nature, et ça va m'aider dans le futur. Je dis merci à l'ambassadeur de nous avoir invités ».