Afrique de l'Ouest: Revue annuelle des réformes - L'Uemoa évalue 145 textes réglementaires et un projet communautaire

Plusieurs experts nationaux et internationaux, prennent part, du 10 au 12 novembre, à Abidjan-Plateau, à la 11e édition de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Pour cette édition, ce sont au total 145 textes réglementaires (dont 14 nouveaux textes) et un projet communautaire, d'un montant de plus de 2 milliards de Fcfa qui sont soumis à la revue. Instituée par acte additionnel de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement du 24 Octobre 2013, la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Uemoa vise à favoriser l'accélération de l'application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dans le cadre de l'approfondissement de l'intégration régionale.

L'édition 2025 réunit plus de 200 participants issus des différents Etats membres de l'Uemoa. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Professeur Clément Kouakou, Directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Economie, du Plan et du Développement.

Il a indiqué que la Côte d'Ivoire accorde une importance particulière au renforcement de l'intégration régionale. Il a aussi souligné que lors de l'édition 2024 qui portait sur 132 réformes, des avancées significatives ont été relevées dans plusieurs domaines et secteurs.

Notamment, l'approfondissement du marché commun avec un taux de mise en oeuvre de 89, 58%, et la Gouvernance économique et convergence avec un taux avoisinant 91%. Le taux de mise en oeuvre global en 2024 s'est situé à 87,78%. « Je tiens à féliciter nos experts pour leur contribution inestimable à la réussite de cet exercice, qui positionne aujourd'hui, la Côte d'Ivoire comme une référence dans l'union », s'est-il félicité.

Pour sa part, Gustave Diasso, représentant résident de la Commission de l'Uemoa à Abidjan a pour sa part, indiqué que la tenue effective de cette revue illustre la volonté constante des autorités et des instances décisionnelles de l'Union, de veiller au respect des orientations de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Il a aussi souligné que les conclusions des travaux seront consignées dans un mémorandum consensuel mettant en évidence les performances enregistrées par la Côte d'Ivoire, dans la mise en oeuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'Uemoa.