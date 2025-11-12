Cote d'Ivoire: Challenge Yango Pro 2025 - Vainqueur, Bile Aka Jean Baptiste champion de la mobilité durable

Le conducteur de taxi, Bile Aka Jean Baptiste, de l'entreprise YP Fleet Company est le grand vainqueur de l'édition 2025 du Challenge Yango Pro. Il est reparti, le jeudi 6 novembre 2025, avec une voiture neuve, offerte par la filiale automobile du groupe technologique international Yango.

Lancé le 19 septembre 2025, ce concours vise à récompenser les chauffeurs les plus performants et assidus de la plateforme, valorisant leur professionnalisme tout en encourageant une mobilité urbaine responsable et durable.

Tout au long de la compétition, les participants ont été évalués selon leur régularité, leur qualité de service et leur activité sur l'application. Les lauréats hebdomadaires ont reçu diverses récompenses avant la grande finale, au terme de laquelle Bile Aka Jean Baptiste a remporté le prix ultime.

« Nous croyons en la force de la technologie pour transformer la mobilité et créer des opportunités durables. Le Challenge Yango Pro est notre manière à nous, de célébrer ces acteurs essentiels qui contribuent chaque jour à la qualité du service », a déclaré Kadotien Soro, Directeur Pays.

« C'est une immense fierté de recevoir ce prix. Ce défi m'a poussé à donner le meilleur de moi-même chaque jour, et je suis heureux de voir que mon engagement a été reconnu. Je remercie toute l'équipe pour cette initiative qui valorise notre travail et notre professionnalisme », a indiqué le lauréat.