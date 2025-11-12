Placée sur le thème « Le système d'éclairage et le dispositif de signalisation d'un véhicule sur la voie publique : Importance et Utilité », la 34e édition de la Semaine nationale de sécurité routière prend officiellement fin ce lundi 10 novembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. La campagne s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national.

Sept jours durant, l'opération a donné lieu à des activités concrètes de sensibilisation ciblée et de moments d'échange avec les usagers de la route. Les automobilistes ont été sensibilisés sur l'utilité - pour conducteurs et piétions - des phares et des feux de signalisation.

Leur usage a été expliqué selon différents contextes. Le tout, sous le signe de la vigilance renforcée et de l'engagement collectif des populations en faveur de la sécurité routière. Elle a mobilisé plusieurs équipes de sensibilisation composées principalement d'agents du ministère des Transports, de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Etienne Kouakou, directeur de l'Office de sécurité routière (Oser) se dit satisfait de l'implication des populations dans la lutte contre l'incivisme routier afin de réduire considérablement le nombre d'accidents sur les routes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, cette 34e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a permis d'intensifier la sensibilisation sur les éléments essentiels permettant aux usagers de la route d'améliorer leur visibilité et de se faire voir sur les voies ouvertes à la circulation.

Il a aussi a rappelé que l'objectif poursuivi par le renforcement des actions de proximité est de faire adopter définitivement aux automobilistes, transporteurs, conducteurs de camions et d'autocars, d'engins à 02 et 03 roues ainsi qu'aux piétons des comportements responsables sur la route.

Instituée par le conseil des ministres du mercredi 18 janvier 2023, cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité routière (Snsr) 2021-2025 a pour objectif de sensibiliser les usagers de la route à plus de civisme, à travers le changement de comportement, le respect du Code de la route, la détention de tous les documents de transport ainsi que l'entretien de leurs véhicules.