Madagascar: Antananarivo - Les marchands envahissent les rues

12 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La période des fêtes approche, offrant des opportunités pour les marchands de rue, mais créant un véritable casse-tête pour les automobilistes. Sur le tronçon de la rue Andrianampoinimerina, entre Andohan'Analakely et Analakely, la circulation devient à nouveau très difficile, les vendeurs ambulants occupant la chaussée et installant leurs étals.

La situation est similaire à Behoririka, où les véhicules ont à peine quelques mètres pour circuler. Les barrières ont été retirées par les marchands afin de disposer de plus d'espace pour leurs produits dans la rue. À l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année, de plus en plus de commerçants proposent des articles liés à ces événements et espèrent écouler rapidement leurs marchandises, en exerçant dans la rue.

Cette occupation anarchique des voies publiques perturbe fortement la circulation, provoquant des embouteillages fréquents dans le centre-ville. Selon une source concordante, ces marchands n'ont pas obtenu d'autorisation pour s'installer dans ces zones. Cependant, une campagne d'assainissement et d'organisation des vendeurs est prévue afin de préparer la période des fêtes, notamment le marché de Noël et de fin d'année.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.