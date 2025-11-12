Madagascar: Antananarivo - Les marchands envahissent les rues

La période des fêtes approche, offrant des opportunités pour les marchands de rue, mais créant un véritable casse-tête pour les automobilistes. Sur le tronçon de la rue Andrianampoinimerina, entre Andohan'Analakely et Analakely, la circulation devient à nouveau très difficile, les vendeurs ambulants occupant la chaussée et installant leurs étals.

La situation est similaire à Behoririka, où les véhicules ont à peine quelques mètres pour circuler. Les barrières ont été retirées par les marchands afin de disposer de plus d'espace pour leurs produits dans la rue. À l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année, de plus en plus de commerçants proposent des articles liés à ces événements et espèrent écouler rapidement leurs marchandises, en exerçant dans la rue.

Cette occupation anarchique des voies publiques perturbe fortement la circulation, provoquant des embouteillages fréquents dans le centre-ville. Selon une source concordante, ces marchands n'ont pas obtenu d'autorisation pour s'installer dans ces zones. Cependant, une campagne d'assainissement et d'organisation des vendeurs est prévue afin de préparer la période des fêtes, notamment le marché de Noël et de fin d'année.