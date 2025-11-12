Madagascar: Festival de la parole - Le concours de plaidoyer permet aux jeunes de s'exprimer

Du 12 au 14 novembre, la Faculté de Droit et de Science Politique accueillera la 2e édition du Festival de la Parole, une scène d'expression citoyenne dédiée à la jeunesse.

Le concours de plaidoyer, moment phare du Festival de la Parole, se tiendra le 14 novembre à la Faculté de Droit et de Science Politique (FDSP). Dix jeunes issus des six provinces de Madagascar y défendront leurs idées devant un jury qualifié, transformant leur voix en un véritable outil de changement social.

Organisée par l'association AVO (Actio Volontarium Operarius), en partenariat avec la FDSP et l'Ambassade de France, cette 2e édition du Festival de la Parole se déroulera du 12 au 14 novembre. Elle offrira une scène ouverte où la jeunesse malgache pourra s'exprimer, débattre et apprendre à faire de la parole un moyen d'action citoyenne.

L'événement s'articulera autour de deux grandes thématiques : le droit à l'éducation et la liberté d'expression. Pendant trois jours, le programme proposera tables rondes, masterclasses et formations portant sur l'éducation, les droits humains, la citoyenneté active, la bonne gouvernance et le développement durable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Engagement

Selon Ramaroson Onikanto, membre fondatrice de l'association AVO, « le Festival de la Parole offrira aux jeunes une scène unique pour défendre leurs idées et devenir acteurs du changement ».

Fidèle à sa devise, «Ensemble vers le changement», l'association AVO réaffirmera à travers ce festival son engagement pour l'éducation, la jeunesse et la diplomatie citoyenne, tout en encourageant les jeunes à utiliser leur voix pour construire un avenir meilleur.

Plus qu'un simple concours, le Festival de la Parole se présentera comme un véritable creuset d'idées et d'engagements, où la jeunesse malgache fera entendre sa voix pour bâtir un avenir fondé sur le dialogue, le respect et la connaissance. Car au-delà des mots, c'est une génération consciente et responsable qui s'apprêtera à prendre la parole... pour mieux transformer le monde.