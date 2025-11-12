Togo: Faure Gnassingbé appelle à un 'pont de prospérité' entre l'Afrique francophone et le Royaume-Uni

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a officiellement ouvert mercredi à Lomé la quatrième édition du Forum économique Royaume-Uni-Afrique francophone de l'Ouest et du Centre (UK-WCAF IV), appelant à une nouvelle ère de partenariats entre Londres et les pays francophones du continent.

Organisé en collaboration avec le gouvernement britannique, cet événement de haut niveau réunit plus de 700 participants venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que des acteurs du secteur privé et des institutions financières internationales. Le forum est placé sous le signe de l'intégration économique, de l'investissement durable et du renforcement des échanges commerciaux.

Dans son discours d'ouverture, Faure Gnassingbé a plaidé pour l'émergence d'une vision commune entre l'Afrique francophone et le Royaume-Uni, fondée sur la confiance, le dialogue et la complémentarité économique.

« Nous devons bâtir un pont de prospérité entre le Royaume-Uni et l'Afrique francophone », a-t-il lancé, en insistant sur la nécessité de créer des partenariats intelligents et stratégiques pour accompagner la croissance des deux régions.

Technologie, expertise et capital : des leviers britanniques attendus

M. Gnassingbé a également exprimé sa volonté de voir les pays africains bénéficier de l'expertise, des technologies de pointe et des financements britanniques, dans des domaines clés comme l'énergie, les infrastructures, la finance, le numérique ou encore l'éducation.

« L'Afrique francophone est prête à accueillir les entreprises britanniques, à co-construire des solutions durables et à relever ensemble les défis du développement », a-t-il affirmé.

Ce forum marque aussi une étape symbolique pour le Togo, membre du Commonwealth depuis 2022, qui assume pleinement son rôle de passerelle stratégique entre le monde anglophone et l'Afrique francophone.

Le pays met en avant ses atouts en matière d'infrastructures modernes, un climat des affaires attractif, un hub logistique performant (port, aéroport, zones industrielles) et un environnement politique stable. Lomé s'impose ainsi comme une plateforme régionale d'investissement et d'innovation.

Au-delà des discours, le UK-WCAF IV prévoit des panels thématiques, des rencontres B2B et des sessions de networking entre les investisseurs, les gouvernements et les institutions financières. Des projets concrets seront présentés, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie, des transports et des services numériques.

Avec cet appel à une coopération renouvelée, Faure Gnassingbé trace les contours d'un partenariat ambitieux, pragmatique et tourné vers l'avenir, où le Togo entend jouer un rôle moteur.