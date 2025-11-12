Togo: Formation des magistrats contre les violences basées sur le genre

12 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Les acteurs de la chaîne judiciaire se mobilisent pour mieux répondre aux défis liés aux violences basées sur le genre.

Mardi à Lomé, magistrats, greffiers et officiers de police judiciaire ont entamé une session de renforcement de capacités axée sur la collecte des données sensibles au genre, ainsi que la prise en charge psychologique et médicale des victimes.

Organisée par le ministère de la Justice, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), cette initiative vise à doter les praticiens du droit d'outils techniques et juridiques pour une réponse judiciaire plus efficace et plus humaine aux VBG.

Les défis sont nombreux : évaluation des faits, maîtrise du cadre juridique, gestion des preuves ou encore coordination entre les divers acteurs du système judiciaire.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large d'inclusion et de cohésion sociale, dans laquelle la justice togolaise entend jouer un rôle central.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.