Afrique: Une Afrique nouvelle - Entreprenante, structurée, solidaire

Sous l'impulsion du président du Conseil, Faure Gnassingbé, le Togo s'impose progressivement comme un acteur clé de la scène diplomatique et économique africaine.

De Paris à Luanda, en passant par Abou Dhabi ou Yokohama, le pays multiplie les initiatives et les participations aux grands rendez-vous internationaux, illustrant une stratégie claire : bâtir une nation stable, influente et attractive pour les investisseurs.

Lundi à Abu Dhabi, le président du Conseil a pris part au Forum sur le commerce et l'investissement au Tchad, marqué par le lancement officiel du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 ».

Un programme stratégique qui, selon plusieurs observateurs, s'inspire largement de l'expérience togolaise, notamment du Plan national de développement (PND 2018-2022) et de la Feuille de route gouvernementale Togo 2025. Cette reconnaissance du « modèle togolais » témoigne de la crédibilité acquise par le pays en matière de planification stratégique et de mobilisation d'investissements publics et privés.

Une diplomatie économique en action

Le Togo, à travers sa diplomatie économique proactive, participe désormais pleinement aux grandes dynamiques de transformation du continent. Que ce soit au Sommet de Luanda sur le financement des infrastructures ou au TICAD 9 au Japon, la voix togolaise est devenue porteuse d'une vision africaine ambitieuse : une Afrique connectée, souveraine et intégrée.

L'accueil à Lomé, mercredi, du Forum WCAF IV (Royaume Uni/Afrique francophone) avec plus de 700 personnalités attendues, confirme la volonté du pays de se positionner comme un véritable carrefour d'idées, de projets et d'investissements. Ce forum, tout comme les précédentes initiatives, s'inscrit dans une logique de consolidation des acquis économiques à travers le renforcement du secteur privé, des infrastructures logistiques et du capital humain.

Un acteur de stabilité régionale

Au-delà de l'économie, le Togo assume pleinement son rôle de médiateur et de facilitateur dans la résolution des crises en Afrique de l'Ouest et centrale. Grâce à une posture fondée sur la neutralité, le dialogue et l'action concrète, Lomé est désormais perçu comme un partenaire fiable, au service de la paix et de la sécurité régionales.

En appelant à la mobilisation du capital africain pour financer les grands chantiers du continent, le Président du Conseil a également rappelé l'importance de l'autonomisation financière. Une approche cohérente qui lie souveraineté économique et développement durable.

Ainsi, sous le leadership de Faure Gnassingbé, le Togo dépasse sa seule dimension géographique pour devenir un symbole d'une Afrique nouvelle : entreprenante, structurée, solidaire.

Le Togo avance. Et avec lui, une vision de l'Afrique tournée vers l'avenir, construite sur des bases solides de stabilité, de coopération et d'audace.