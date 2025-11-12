Togo: L'entrepreneuriat féminin gagne du terrain

12 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Togo Matin consacre dans son édition de mercredi un focus sur la montée en puissance de l'entrepreneuriat féminin, devenu un pilier stratégique du développement économique national.

Avec une population composée à plus de 51 % de femmes, selon les derniers chiffres du recensement, le pays mise de plus en plus sur le leadership féminin pour stimuler la croissance inclusive.

Le quotidien rappelle que l'entrepreneuriat féminin, défini comme l'ensemble des initiatives économiques portées par les femmes, de la création à la gestion d'entreprises, connaît une dynamique ascendante au Togo.

Et les résultats sont bien visibles : multiplication des microentreprises dirigées par des femmes, programmes d'accompagnement, accès facilité au financement, et reconnaissance croissante du rôle de la femme dans les chaînes de valeur locales.

