Togo: Asky va renforcer la formation de ses pilotes

12 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Un simulateur de vol pour Boeing 737 sera installé à l'aéroport international Gnassingbé Eyadéma de Lomé d'ici mi-2026 par la compagnie Asky.

Ce dispositif permettra la formation et le perfectionnement des pilotes de la compagnie, mais aussi d'accueillir des pilotes d'autres compagnies africaines. Une ouverture stratégique qui vise à rentabiliser l'investissement tout en consolidant Lomé comme un hub aérien régional.

Le simulateur, conforme aux normes internationales, offrira un environnement de formation immersif et réaliste, essentiel pour maintenir des standards élevés de sécurité et d'efficacité. En facilitant la formation locale, Asky réduira également sa dépendance à l'étranger pour le recyclage de ses équipages.

La compagnie, détenue à 40 % par le groupe Ethiopian Airlines aux côtés de l'État togolais et d'investisseurs institutionnels ouest-africains, poursuit ainsi sa stratégie de développement basée sur la qualité de service et l'intégration régionale.

Basée à Lomé, Asky dessert une quinzaine de capitales d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que Johannesburg en Afrique du Sud.

