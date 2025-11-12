Afrique: Basketball 3x3 - Africa Cup - Les présélectionnés intensifient la préparation

À 24 jours du début de l'Africa Cup de basketball 3x3, prévue du 5 au 7 décembre au Palais des sports de Mahamasina, les présélectionnés des équipes nationales hommes (11 joueurs) et dames (7 joueuses, dans l'attente de l'arrivée des expatriées Christiane et Muriel) sont entrés dans une phase de préparation beaucoup plus exigeante. Un terrain spécialement aménagé sur le parking face au Bazar du quartier Mahamasina sert de base d'entraînement intensif, dans une ambiance où la rigueur prime.

La journée débute dès 6h30 avec un travail physique sous la direction du coach Miarantiana Erick Rakotondravao, dit coach Pôty. Renforcement, explosivité et endurance sont ciblés, éléments clés d'un format 3x3 rapide et énergivore. Après une courte pause, hommes et dames se relaient sur le terrain entre 8h30 et 10h30 pour des exercices technico-tactiques. Les séances portent sur les circulations de balle, les prises d'initiative, la défense agressive et la vitesse de lecture du jeu.

L'exigence du détail

Les joueurs et joueuses enchaînent ensuite des ateliers de tir : au minimum 200 tentatives par athlète, sous différents angles et conditions. Sans défense d'abord, puis sous pression, afin d'augmenter la précision dans les moments chauds. La séance se termine par des oppositions dirigées, durant lesquelles les entraîneurs stoppent et corrigent dès que nécessaire. L'après-midi, d'autres séquences de jeu et tests-matches permettent d'ancrer les automatismes.

Pour le directeur technique national, Solofohery Angelot Razafiarivony, l'enjeu dépasse la simple participation : «Nous entrons dans la dernière ligne droite. Le travail est physique et tactique le matin, puis les tests-matches l'après-midi. Nos adversaires se préparent aussi sérieusement. Il faut tout donner pour éviter les mauvaises surprises.»

Côté joueuses, l'engagement est total. Ravaka Sarobidy Andriatahiana le résume : « Le rythme est dur, mais nécessaire si nous voulons défendre le titre à domicile. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes prêtes. »

Jean De Dieu Randrianarivelo, membre du staff technique, assure : « Depuis quatre semaines, on travaille la complicité, l'adresse et la défense. Le public attend beaucoup de nous. Nous devons répondre présent. »