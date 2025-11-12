Madagascar: Atelier Valiha - Volahasiniaina partage son ART

Instrument emblématique de la culture malgache, la valiha s'invite à l'ADMC-CRAAM (Atelier de Diffusion Multimédia et de Communication - Centre de Ressources des Arts Actuels de Madagascar) pour un atelier exceptionnel animé par Volahasiniaina, artiste à la fois multi-instrumentiste, compositrice et pédagogue passionnée.

L'événement, prévu du 12 au 14 novembre 2025 dans les locaux de l'ADMC-CRAAM, centre à l'université d'Antananarivo, offrira au public une immersion unique dans l'univers de la musique traditionnelle malgache.

Bien plus qu'un simple atelier, ce rendez-vous sera un véritable espace de transmission et de découverte, où les participants pourront à la fois apprendre les techniques de jeu et s'imprégner de la richesse culturelle et symbolique de la valiha, patrimoine musical emblématique de Madagascar.

Volahasiniaina, figure marquante de la scène musicale, est reconnue pour son esprit libre et son parcours atypique. Fille de la « révolution valiha » et percussionniste hors pair, elle compose avec intensité et audace, mêlant tradition et modernité. Sa carrière débute sur les grandes scènes avec son groupe au Festival Madajazzcar 2011, puis s'étend à l'international, notamment aux Seychelles et en Tunisie, à travers des ciné-concerts et des tournées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En 2023, elle fonde Mpamaliha aux côtés de Michel Rafaralahy, un ensemble de jeunes virtuoses issus de son centre d'éducation artistique. Leur projet phare, « Mpamaliha mitety tanàna », lancé en 2019, a réuni plus de 80 jeunes joueurs de valiha lors d'ateliers et de concerts populaires, perpétuant ainsi l'art de cet instrument malgré les interruptions dues à la pandémie.

Par sa démarche, Volahasiniaina incarne cette nouvelle génération d'artistes malgaches engagés, qui font de la musique un vecteur d'éducation, de culture et de transmission.