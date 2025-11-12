Madagascar: Vente frauduleuse - Des escrocs présumés subtilisent 860 millions d'ariary

12 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Haja Léo

Une vente minière contestée, impliquant 860 millions d'ariary et des documents litigieux, fait l'objet d'une plainte pour escroquerie, faux et usage de faux.

Une arnaque de haut vol a été révélée hier dans la capitale. Une société a déposé plainte pour escroquerie, faux et usage de faux, après avoir versé 860 millions d'ariary, soit 30 % du montant convenu, dans le cadre de l'acquisition d'une entreprise d'exploitation de pierres et de son site minier.

Le paiement a été effectué à un groupe d'individus se présentant comme les représentants légitimes de l'entreprise. Selon les plaignants, ces personnes n'auraient jamais été mandatées par les propriétaires légaux.

La supercherie a été découverte après la transaction. Le titulaire légal, actuellement en soins médicaux à l'étranger, et son gérant basé à Madagascar, affirment n'avoir jamais autorisé la vente.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Liberté provisoire contestée

Une procédure judiciaire a été engagée, entraînant l'incarcération de quatre personnes, dont un agent communal soupçonné d'avoir validé une procuration contestée.

Avant-hier, deux des bénéficiaires présumés de la transaction ont obtenu la liberté provisoire, après plusieurs refus en première instance. Cette décision a suscité des réactions au sein de la société plaignante, qui évoque des signaux laissant penser à des interventions extérieures dans le processus judiciaire.

Une personne se présentant comme haut fonctionnaire à la présidence aurait, selon la partie civile, plaidé en faveur des prévenus en invoquant des liens institutionnels.

La demande d'interdiction de sortie du territoire visant les mis en cause a également été rejetée. Ces éléments nourrissent les inquiétudes de la société acheteuse, qui appelle publiquement la ministre de la Justice à suivre de près le dossier. Elle affirme que certaines des personnes citées auraient déjà été mentionnées dans d'autres affaires sensibles, sans poursuites durables.

Ce litige met en lumière les tensions récurrentes dans le traitement des contentieux économiques complexes et pose la question du rôle des autorités de tutelle dans la garantie d'un cadre judiciaire indépendant et transparent.

« La refondation ne peut coexister avec l'impunité et les ingérences », conclut une source proche du dossier.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.