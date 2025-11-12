Madagascar: Intoxication alimentaire - Quarante personnes admises à l'hôpital d'Antanimalandy

Lors d'un mariage organisé samedi dernier dans un centre de formation à Manapatanana, dans le fokontany d'Amborovy, plusieurs invités ont été victimes d'une intoxication alimentaire.

Sur la centaine d'invités, composée principalement de jeunes étudiants et stagiaires, une quarantaine a dû être hospitalisée après avoir consommé un aliment avarié. Les principaux symptômes étaient maux de tête, douleurs abdominales, diarrhée et fièvre.

« Les premières victimes, au nombre de huit, se sont présentées dimanche matin à l'hôpital Jean-Paul II à Antanimalandy, souffrant de diarrhée, de vertiges et de maux de tête. Une deuxième vague de huit personnes est arrivée lundi matin, suivie d'un groupe de dix-sept malades transporté dans l'après-midi par camion. Il ne s'agissait pas d'un empoisonnement mais d'une intoxication alimentaire. Les patients ont déclaré avoir consommé de la salade de pâtes, des achards de chou, des gâteaux, du riz cantonnais et du poulet frit », a précisé le personnel soignant.

Parmi les victimes, une dizaine étaient évacuées au CHU Mahavoky Atsimo, tandis que les autres ont préféré se faire soigner dans des cliniques privées de Mahajanga.

« Je me sentais encore bien samedi toute la nuit. En revenant de l'église dimanche matin, j'ai commencé à avoir mal au ventre. De plus, je frissonnais et j'avais une forte température. Ma tête me faisait mal. Je suis sûr que c'était la mayonnaise, car la préparation de cette sauce a eu lieu très tôt le matin, nous n'avons déjeuné que vers 16 h de l'après-midi samedi. Il faisait très chaud aussi samedi », a déclaré un invité.

Hier, l'état des malades était stable et la majorité se rétablissent progressivement. Par ailleurs, plusieurs habitants de Mahajanga ont été touchés ces derniers jours par une épidémie de diarrhée. Selon le médecin de l'hôpital Jean-Paul II, certains cas relevaient de la fièvre typhoïde.

Durant toute la semaine, et particulièrement le week-end dernier, la chaleur était intense à Mahajanga, avec des températures atteignant 38 °C vendredi et samedi. La pluie étant rare, un violent orage est survenu vers minuit, durant plus d'une heure, apportant enfin un peu de fraîcheur à la ville.