Cote d'Ivoire: Coopération culturelle - L'ambassadeur du Canada a reçu en audience des artistes ivoiriens

L'artiste musicien Bébi Philip et les humoristes Agalawal, Le Magnific et Deperpignan ont échangé avec la diplomate canadienne sur des projets de collaboration.

La culture ivoirienne s'est invitée, le 7 novembre, à la résidence officielle du Canada, à Cocody-Ambassades. Une délégation d'artistes et d'humoristes, composée de Bébi Philip, Agalawal, Le Magnific et Deperpignan, a été reçue par Son Excellence Sandra Choufani, ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire.

À l'initiative du journaliste et entrepreneur culturel Charles Toé alias Charly La Légende, cette rencontre de courtoisie s'inscrit dans une dynamique de coopération culturelle renforcée entre les deux pays. Les artistes, déjà familiers de la scène canadienne pour s'y être produits lors de divers festivals, ont tenu à souhaiter la bienvenue à la diplomate. Ils ont exprimé leur volonté d'oeuvrer pour une collaboration artistique durable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« C'est un honneur pour nous d'être les premiers artistes et acteurs culturels à être reçus par l'ambassadeur. Nous sommes prêts à intensifier les relations culturelles entre la Côte d'Ivoire et le Canada ainsi qu'à l'accompagner dans ses initiatives culturelles durant son mandat. Nous allons travailler à faire connaître la culture canadienne en Côte d'Ivoire et à exporter la nôtre au Canada », a déclaré Charles Toé, le porte-parole de la délégation.

Sandra Choufani, visiblement touchée par cette démarche, a salué l'engagement des artistes ivoiriens. « Je suis ravie de faire votre connaissance. Le Canada et la Côte d'Ivoire partagent de nombreuses similitudes sur le plan culturel. Je note avec un grand intérêt votre ouverture à la collaboration. Il existe de nombreux festivals d'humour et de musique au Canada auxquels vous pourriez participer. Mon conseiller, Yves Duval, vous mettra en contact. Je serai également heureuse de prendre part à vos activités en Côte d'Ivoire », a-t-elle indiqué.

La diplomate a également insisté sur les actions du Canada en Côte d'Ivoire. Notamment aux plans économique, social et culturel. « Le Canada a un impact très positif ici. Nous voulons rendre plus visibles nos actions et faire connaître aux Ivoiriens ce que nous faisons pour eux » a-t-elle ajouté.

L'audience, conviviale et détendue, s'est achevée dans une atmosphère de bonne humeur, ponctuée d'anecdotes relatives à la tournée des humoristes au Canada. Cette rencontre présage de belles perspectives pour la coopération culturelle ivoiro-canadienne ayant pour but le partage et le rapprochement des peuples.